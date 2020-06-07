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Aktüel

Mahsur kalan yavru köpeği itfaiye ekibi kurtardı

Van’ın Erciş ilçesinde mahsur kalan yavru köpeği itfaiye ekibi kurtardı.

Yeniakit Publisher
2020-06-07 13:24:15 -
Mahsur kalan yavru köpeği itfaiye ekibi kurtardı

Van’ın Erciş ilçesinde mahsur kalan yavru köpeği itfaiye ekibi kurtardı.


Erciş’in Akbaş Mahallesi’nde yavru bir köpeğin mahsur kaldığı ihbarı üzerine Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Erciş Grup Amirliği ekipleri hemen harekete geçti. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, eski bir yapının içerisinde mahsur kalan yavru köpeği kurtararak yeniden doğal yaşam alanına bıraktı.

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