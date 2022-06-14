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Yerel Mahsur kalan köpeğin imdadına itfaiye ekipleri yetişti
Yerel

Mahsur kalan köpeğin imdadına itfaiye ekipleri yetişti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde dağlık alanda mahsur kalan bir köpek itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-06-14 11:26:00 -
Mahsur kalan köpeğin imdadına itfaiye ekipleri yetişti

Olay, İsabeyli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle sakinleri İsabeyli Kampüsü'nün arka tarafında bulunan dağlık alandan bir köpeğin sürekli havladığını fark ederek alanı kontrol etti.

Köpeğin mahsur kaldığının anlaşılması üzerine vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nazilli İtfaiye Amirliği ekipleri köpeği kurtarmak için çalışma başlattı.

Yaklaşık 25 metrelik alana kurulan düzenekle inen ekipler mahur kalan köpeği mahsur kaldığı yerden kurtararak güvenli bir bölgeye bıraktı. Vatandaşlar da itfaiye ekiplerini duyarlı çalışmalarından dolayı tebrik etti.

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