Mahsulleri yok olunca, kuşları öldürme kararı aldılar

Kenya'da 300 dönüm pirinç tarlası kuşlar tarafından yok edildi. Hükümet 6 milyona yakın kırmızı gagalı quelea kuşunu öldürme planı yapıyor. Ancak bu planın nesli tükenmekte olan yırtıcı kuşlarına zarar verebileceği tahmin ediliyor.

Uzmanlar, Kenya hükümetinin çiftlikleri işgal eden 6 milyona yakın kırmızı gagalı quelea kuşunu öldürme girişiminin, yırtıcı kuşlar ve diğer yabani türler üzerinde istenmeyen sonuçlara yol açacağı konusunda uyardı.

Afrika Boynuzu'nda devam eden kuraklık , tohumları queleas'ın ana besin kaynağı olan yerli ot miktarını azalttı ve kuşların tahıl tarlalarını giderek daha fazla istila etmesine neden oldu.

Yaklaşık 300 dönüm pirinç tarlası kuşlar tarafından yok edildi. 2 bin dönümlük pirinç tehdit altında.

Gıda ve Tarım Örgütü'ne (FAO) göre, tek bir quelea günde 10 grama kadar tahıl yiyebiliyor.

Batı Kenya'daki çiftçiler, kuşlar yüzünden 60 tona yakın tahıl kaybedecek.

2021'de FAO, kuşlara atfedilebilen mahsul kayıplarının yıllık 50 milyon doları bulduğunu tahmin ediyor.