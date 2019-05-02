Mahremiyet talebine hapis cezası

Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nde yaşanan sağlık rezaleti boyut değiştirerek hukuk skandalına dönüştü. Muayene için gittiği hastanede tedavisi için kadın sağlıkçı talep eden eşine “Cahil kadın, hangi çağda yaşıyorsunuz, kadın-erkek ne fark eder, örümcek kafalı, cahilsiniz siz” sözleriyle hakaret eden doktora tepki gösteren Abdülkadir Arslanoğlu’nun 8 ay hapis cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı. Doktor hakkında yapılan suç duyurusunun ise savcılık tarafından dikkate alınmadığı belirlendi.

Hakarete değil tepkiye ceza

Doktor Cemil Oğlak tarafından olayın taşındığı Diyarbakır 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davadan, 28 Şubat günlerini hatırlatan skandal bir karar çıktı. Mahkemenin 24 Nisan 2019 tarihinde açıkladığı 2019/13 Esas, 2019/701 Karar sayılı dosyasında hastaya hakaret eden doktor değil, hakaretçi doktora tepki gösteren Arslanoğlu suçlu bulundu. Mahkeme hakimi Burhan Nalbant tarafından açıklanan kararla Yazar Abdülkadir Arslanoğlu, “kamu görevlisine hakaret” iddiasıyla 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Doktor Oğlak’a, “Sen kimsin terbiyesiz diyorsun, sen gerizekalının önde gidenisin, terbiyesiz, saygısız senin adın soyadındır” gibi ifadelerle tepki gösterdiği öne sürülen Arslanoğlu’nun, bu sözleri haksız tahrik altında sarf ettiği dolayısıyla ise cezasında indirime gidilerek, diğer gerekçelerle birlikte cezanın 8 aya düşürüldüğü kaydedildi. 5 bin 300 TL idari para cezasına dönüştürülen infaz ile ilgili hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlaştırıldı.

Skandal kararla ilgili itiraz dilekçesi hazırlayarak 30 Nisan 2019 tarihinde mahkemeye sunduklarını belirten Yazar Abdülkadir Arslanoğlu, “Bu doktor hem Hasta Hakları Yönetmeliği’ni çiğnemiş hem de hastaya hakaret suçunu işlemiştir. Olayın yaşanmasından bir gün sonra polis merkezine giden hasta eşimin ‘doktor bana hakaret etti’ şeklindeki şikayeti için savcı, kovuşturmaya yer olmadığına dair karar veriyor ama doktorun ‘hastanın yakını bana hakaret etti’ şeklindeki ifadesi üzerine bizim hakkımızda dava açılıyor. Mahkeme de, doktora haksız tahrik altında tepki gösterdiğim için hakkımda ceza kararı açıklıyor. Bu bir hukuk rezaletidir. Hakkımızı aramaya devam edecek ve sonuna kadar gideceğiz” dedi.

Hem ‘cahillik’ dedi hem itiraf etti

Hakaretçi doktor Cemil Oğlak’ın avukatı Barış Oğlak ise “Bir kadının kadın doktor talep etmesi cahilliktir. Bunu istediğiniz kadar gazeteye yazabilirsiniz. Evet bu cahilliktir. Toplumun bu hale gelmesine neden olan da budur. Müvekkilim olan kardeşim Cemil Oğlak’ın olayda ne dediği önemli değildir, Abdülkadir Arslanoğlu’nun söyledikleri önemlidir” dedi. Kardeşi Cemil Oğlak’ın hastaya ‘terbiyesiz’ ifadesini kullandığını itiraf eden ve bunu söyleyerek yanlış yapmış olabileceğini söyleyen Av. Barış Oğlak, davanın seyrini değiştirecek şu sözleri kullandı: “Bir ‘terbiyesiz’ lafına karşılık içeri giren Abdülkadir Arslanoğlu herkesin içerisinde kardeşime ‘şerefsiz’ karşılığını veriyor. Kardeşimin, hemşire ile hasta arasında meydana gelen olayda araya girmesi, kardeşimin tek yanlışıdır. Araya girmemiş olsa bu olay yaşanmayacaktı.” Avukat Oğlak, konuyu gündeme getirdiğimiz haberimizin sansürlenmesi için Sulh Ceza Hakimliğine başvurduklarını ve haberin internet sitesinden kaldırılarak erişimin yasaklanması için talepkar olduklarını da söyledi.

Akit yazmıştı

Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nde muayeneye giden Araştırmacı Yazar Abdülkadir Arslanoğlu’nun eşi Medine Arslanoğlu’nun, kadın sağlık görevlisi talep etmesi üzerine hakarete maruz kaldığını Akit gündeme taşımıştı. 29 Nisan 2019’daki “28 Şubat kafalı doktor” başlıklı haberimizde, Op. Dr. Süleyman Cemil Oğlak’ın, tıp alanındaki evrensel ilkelere aykırı hareket ederek, Arslanoğlu’na saygısızca hakaretlerde bulunduğu ve hastaya “Cahil kadın, hangi çağda yaşıyorsunuz, kadın-erkek ne fark eder, örümcek kafalı, cahilsiniz siz” hakaretlerini yönelttiği gündeme taşınmıştı.