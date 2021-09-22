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Gündem Mahrem imamların aradıkları 7 askeri öğrenci yakalandı!
Gündem

Mahrem imamların aradıkları 7 askeri öğrenci yakalandı!

FETÖ'ye yönelik soruşturmalar kapsamında mahrem imamları tarafından sabit hatlardan arandıkları tespit edilen 7 eski askeri öğrenci yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-09-22 19:52:00 -
Mahrem imamların aradıkları 7 askeri öğrenci yakalandı!

Kayseri'de FETÖ soruşturmaları kapsamında örgütün mahrem imamları tarafından sabit hatlardan arandıkları tespit edilen 7 eski askeri öğrenci İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü soruşturmaları kapsamında örgütün mahrem imamları tarafından sabit hatlardan arandıkları tespit edilen 7 eski askeri öğrenci şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

7 askeri öğrencinin yakalanması için düğmeye basıldı

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğünce, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülen faaliyetlerin, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi.

 

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