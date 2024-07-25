Mahra'nın annesi Derya Pınar'dan samimi Cumhurbaşkanı Erdoğan itirafı: Bana seni yanlış anlatmışlar!
Mahra Melin Pınar'ın annesi Derya Pınar, başıboş sokak köpekleriyle mücadele kapsamında en başından beri kararlılık mesajı veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.
Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda kabul edildi.
Tasarı, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek yasalaşacak.
"Bana seni yanlış anlatmışlar uzun adam"
Sokak köpekleriyle mücadele kapsamında atılan büyük adımın ardından Antalya'da başıboş köpeklerin saldırısında hayatını kaybeden 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın annesi Derya Pınar'dan duygulandıran bir mesaj geldi.
Derya Pınar mesajında, "Ben seni yanlış tanımışım. Bana seni yanlış anlatmışlar uzun adam. Bir millet sana nasıl hayran kaldı, arkandan milyonlarca insanı nasıl getirdin bugün anladım. Hakkını helal et." dedi.
TİP, DEM ve CHP'den insanlık dışı tepki
Komisyon görüşmeleri esnasında başıboş köpek saldırısında hayatını kaybeden 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın annesi Derya Pınar, evladının ayakkabılarını toplantı esnasında çıkartarak acısını anlatmaya çalışmış ancak TİP, DEM ve CHP'li milletvekillerinin insanlık dışı tepkisiyle karşılaşmıştı. Muhalefet partisi milletvekilleri Derya Pınar'a, "Senin çocuğunu AKP öldürdü" demişti.
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