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Siyaset Mahra Melin Pınar'ın annesinin üzerine yürümüştü! TİP'li Kadıgil'e TBMM'de 'başıboş köpek' protestosu
Siyaset

Mahra Melin Pınar'ın annesinin üzerine yürümüştü! TİP'li Kadıgil'e TBMM'de 'başıboş köpek' protestosu

Yeniakit Publisher
2024-07-29 23:42:00 - 2024-07-30 00:01:22

Başıboş sokak köpeklerinden kaçarken kamyonun altında kalarak hayatını kaybeden 10 yaşındaki Mahra’nın acılı annesinin üstüne yürüyen Sera Kadıgil TBMM Genel Kurulu'nda protesto edildi.

TİP'li Sera Kadıgil, TBMM'deki komisyon toplantısında evladının ayakkabılarıyla acısını anlatmaya çalışan Mahra Melin Pınar'ın annesi Derya Pınar'a "Senin çocuğunu AKP öldürdü" şeklinde akıl dışı bir çıkışta bulunmuştu.

TİP'li Kadıgil ardından da beraberindeki CHP ve DEM'li vekillerle Derya Pınar'ın üzerine yürümüştü.

Bugün TBMM Genel Kurulu'nda kürsüye çıkan TİP'li Kadıgil'i AK Partili milletvekilleri protesto etti.

AK Partili vekiller TİP'li Kadıgil'in konuşması esnasında salonu boşalttı.

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