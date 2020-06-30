Mahmut Ustaosmanoğlu'nun sağlık durumu nasıl? Mahmud Efendi Hazretleri son durumu
Mahmut Ustaosmanoğlu'nun sağlık durumu nasıl? Mahmud Efendi Hazretleri son durumunu merak edenler oluyor. İsmailağa cemaat de merak edenler için bir açıklamada bulundu. Hastaneye kaldırılan Mahmut Ustaosmanoğlu hakkındaki detaylar ve sağlık durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz.
Mahmut Ustaosmanoğlu'nun sağlık durumu, hastaneye kaldırıldıktan sonra merak edilen konuların başında geliyor. Sevenleri için vakıftan sürekli paylaşımlar yapılıyor.
Müceddid Mahmud Efendi Vakfı tarafından; "Efendi Hazretlerimiz, kendisinde bulunan eskiye dayalı rahatsızlıklarından sebep hastanede olduğu doğrudur. Fakat gereksiz paylaşımlar yaparak insanları telaşa sürüklemek doğru değildir. Dua etmek en iyi ve doğru yoldur" açıklaması yapıldı.