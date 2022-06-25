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Gündem Mahmut Hocaefendinin cenaze töreni için yazılana bak! Yakalayın bu kudurmuş köpeği
Gündem

Mahmut Hocaefendinin cenaze töreni için yazılana bak! Yakalayın bu kudurmuş köpeği

İsmailağa Cemaati'nin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesine yüz binlerce vatandaş katılırken sahte isimler ardına saklanan bazı teröristler sosyal medyadan alçak paylaşımlarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-06-25 12:57:00 -
Mahmut Hocaefendinin cenaze töreni için yazılana bak! Yakalayın bu kudurmuş köpeği

 Yeniakit  Ankara 

İsmailağa Cemaati'nin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesine yüz binlerce katılırken sahte isimler ardına saklanan bazı terör yandaşları da kirli paylaşımlarda bulundular.

Laikçi yobazlar ve bir avuç azgın azınlık cenazeye katılan CHP Milletvekili İlhan Kesici'ye hakaretlerle dolu mesajlar gönderirken, sahte isimler ardına saklanan bazı terör yandaşları da alçak paylaşımlarda bulundu.

"Kim bu teröristler?"

"Cenazede bomba patlatmak" ile alakalı kanlı ve kirli çağrılar yapan teröristlerden biri "Lavendermond" takma adıyla paylaşım yaptı.

Lavendormand isimli kullanıcı Mahmut Ustaosmanoğlu Hoca'nın cenaze fotoğrafını paylaşarak; "Şuraya ufak çaplı bir bomba düşse memleket rahatlar. Bir tane de kadın yok aralarında (istememiş) 0 kayıp çok iyi" şeklinde bir mesaj paylaştı.

Gelen binlerce tepkinin ardından "lavendermond" sahte ismini kullanan şahıs sosyal medya hesabını kapatıp kaçtı.

Bu tür paylaşımlar yapan hesapların Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yakalanıp adalete teslim etmesi vatandaşlar tarafından bekleniyor.

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Yorumlar

MİLLET

Hanı bir ata sözü var ya köpeklerin duası kabul olsaydı gökten kemik yağardı elhamdülillah kazasız belasız Mahmut efendiyi yüzbinlere tekbirlerle uğruşladık devletin başi ile bereber şimdi köpeklere ulumak kaldı uluyun bakalım kemik gelir belki dinsizlerden

Vatandaş

Siz anırsanızda kanırsanızda boş dini mubini İslam galip gelecek. Allah nurunu tamamlayacak. Yaşasın kafirler için cehennem.
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