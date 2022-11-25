Mahmut Faruk Akşit’ten heyecanlandıran "TF6000" açıklaması

TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, TF6000 turbofan motoru hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

TF6000’in çekirdeğinin birçok farklı alanda kullanılabileceğine değinen Akşit, "TF6000 KIZILELMA’yı uçurabilecek seviyede, çekirdeği turboşafta dönerse ATAK 2’yi uçurabilir, gemi pervanesi takılırsa milli hücum botunda kullanılabilir. BOTAŞ ile işbirliği var doğalgaz kompresörü olarak kullanılması için" ifadelerini kullandı.

TF6000’in KIZILELMA Muharip İnsansız Uçak Sistemi’nde kullanılabileceği değerlendirilmekteydi. Akşit ayrıca TF6000 üzerinden geliştirilen artyakıcılı "TF10000AB" motorunun yakında duyurulacağını sözlerine ekledi.

TF6000 aynı zamanda Bayraktar KIZILELMA MİUS (Muharip İnsansız Uçak Sistemi) kullanılması planlanan motorlardan biri olan, AI-322F turbofan motoru ile yakın itki değerlerine sahip.

AI-322F Turbofan Motoru; AI-322 turbofan motorunun art yakıcı bulunduran sürümüdür. AI-322F; azami olarak art yakıcısız 2500 kgf, art yakıcıları ile 4500 kgf itki üretebilir ve Mach 1.6’ya kadar çalışabilmektedir. Motor 624 milimetre fan çapına ve 560 kg kütleye sahiptir. AI-322F, L-15 eğitim ve hafif taarruz uçaklarında kullanılabilmektedir.

ATAK 2 için TF6000 çekirdeği üzerinden geliştirilecek bir turboşaft motoru boyutları itibariyle muadili TV3-117 ve T700 turboşaft motorlarına göre daha fazla güç verebilir. Aynı zamanda ATAK 2 ile ortak bileşenlere ve yakın tonaja sahip olan T925 Genel Maksat helikopteri de söz konusu motor için uygun bir aday olarak ele alınabilir.

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