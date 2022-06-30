Mahmut Efendi Hazretleri ile ilgili çileden çıkartan adım! O laikçi isim bile dayanamayıp isyan etti

Atatürkçü Düşünce Derneği'nin, İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Efendi Hazretleri'nin cenazesini; “Laiklik ilkesi yok sayıldı!” diyerek yargıya taşıma kararı alması, laikçi kesimlere yakınlığıyla bilinen Sevilay Yılman'ı bile çıldırttı. Yılman, Habertürk'teki yazısında söz konusu adımı yerden yere vurarak şunları kaydetti:

"Bir sayfa dolusu yazsan dahi izah edilmesi zor bir tespiti tek cümleyle noktalayan şahane bir söz!

Hangi söz bu peki?

“Aynı şeyi tekrar tekrar yapıp, farklı sonuçlar beklemek, delilik belirtisidir!”

Einstein’a ait denilir ama…

Değil.

Amerikalı feminist yazar Rita Mae Brown’ın, "Sudden Death" adlı kitabındaki hayali bir karakter olan Jane Fulton tarafından söylenmiştir.

Sıkı sık geliyor bu aralar da…

Dün Atatürkçü Düşünce Derneği'nin (ADD), İsmailağa Cemaati Lideri Mahmut Ustaosmanoğlu’nun cenazesini; “Laiklik ilkesi yok sayıldı!” diyerek yargıya taşıma kararı aldığı haberini okuyunca yine aklıma geldi!

(...) 35 yıl evvel kurulmuş ve benzer yaklaşımlarının sonuçlarını defalarca tecrübe etmiş bir dernek olarak ADD popülaritesini, etkisini, gücünü bu tip hamlelere borçlu.

Yıllardır yaptığı gibi bu günde; “Laiklik gitti, gidiyor” propagandasının, kampanyasının aslında farklı bir sonuç vermeyeceğini onlar da çok iyi biliyor.

(...) Ama tabii bunu yapma nedenleri o meşhur sözde olduğu gibi, delirdiklerinden, akıllarını yitirdiklerinden filan değil…

35 yıl evvel keşfettikleri ve adı; “LAİKLİK” olan bu kaynaktan beslendikleri için.

Bir şey diyeyim mi?

Bu kaynak kurusa var ya!

Ya da akışkanlığı azalsa falan…

Emin olunuz ki; ADD ve destekçisi olan o sekter ve müfrit laikçi takım, inanılmaz bir boşluğa düşüp, “E biz şimdi ne yapacağız? Nasıl ayakta duracağız” derdine düşüp asıl o zaman delirirler!

Allah muhafaza..."