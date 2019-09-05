Mahmut Arslan'dan Kılıçdaroğlu'na: 1031 arkadaşımızın hangisini işi yapmadı

Taha Emre Özdemir Yeniakit.com.tr

"Biz geçmiş uygulamaları bildiğimiz için seçim öncesindeki vaatlerin çok da fazla anlam ifade etmediğini biliyorduk." diyen Başkan Arslan, "Bu filmi daha önceleri de seyretmiştik ama keşke yanılsaydık. Maalesef korktuğumuz başımıza geldi. Bugün 'Evet o sözü verdik ama, fakat..' gibi ifadelerle bu yanlıştan sıyrılmaya çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim öncesi vaatlerini hatırlatan Başkan Arslan, şunları söyledi:

"Belediye başkanları ve sayın Kılıçdaroğlu 31 Mart öncesinde açık ve net bir şekilde 'görevini yapan hiçbir işçiyi çıkartmayacağız.' sözünü vermişlerdi. Ben buradan sayın Kılıçdaroğlu'na soruyorum: İstanbul'da bin üç yüz bir arkadaşımız işten çıkartıldı. Hangisi görevini yapmadı da işten atıyorsunuz? Bu sorunun cevabını istiyoruz ama maalesef gelmiyor. Bu işçilerin her birisi işini canla başla yapmaya gariban, mazlum ve aynı zamanda onurlu insanlar. Bu arkadaşlarımızın ekmeğini aşını ellerinden almaya hiçbir gerekçe gösteremezler. Bunu yapanlar mutlaka bu yanlışlardan dönmeli."

Haksız işçi çıkartmalara yönelik mücadelelerinin süreceğini söyleyen Başkan Arslan, sözlerine şöyle devam etti:

"Seçilen CHP ve HDP'li başkanların ilk işi emekçilerin sendikalarına müdahale oldu. Arkadaşlarımızın iş akitleri haksız olarak feshedildi. Onların işe dönüşleri için elimizden geleni yapacağız. Onların yaşadığı mağduriyetleri hem ülkemize hem de dünya kamuoyuna en uygun şekilde anlatacağız. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bu baskısını ve yanlışını gündemde tutacağız. Hakları elinden alınan tüm arkadaşlarımızla omuz omuza olmaya devam edeceğiz. Bizim asli görevimiz ve sorumluluğumuz da zaten bu."