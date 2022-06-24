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Gündem Mahmud Efendi Hazretleri'nin cenazesinde Cübbeli Ahmet Hoca gözyaşlarını tutamadı...
Gündem

Mahmud Efendi Hazretleri'nin cenazesinde Cübbeli Ahmet Hoca gözyaşlarını tutamadı...

Alimin ölümü, alemin ölümü gibidir. İsmailağa cemaati Mürşidi Mahmut Ustaosmanoğlu efendi'nin, yetiştirdiği isimlerden olan Cübbeli Ahmet Hoca, cenazede gözyaşlarına hakim olamadı.

Yeniakit Publisher
2022-06-24 15:54:00 - 2022-06-24 16:44:04

Alimin ölümü, alemin ölümü gibidir. İsmailağa cemaati Mürşidi Mahmut Ustaosmanoğlu efendi'nin, tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında vefat etti. Ustaosmanoğlu için, son yolculuğuna uğurlanmak üzere Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

SEVENLERİ CENAZEYE AKIN ETTİ

Cenaze töreninde Mahmud Efendi Hazretleri'nin sevenlerinin yoğunluk oluşturduğu görüldü. Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü hoca da törene katılan isimler arasındaydı.

CÜBBELİ AHMET HOCA GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI...

Kameralara yansıyan Cübbeli Ahmet hoca'nın son derece üzgün olduğu ve gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Cübbeli Ahmet hocaefendi, Mahmud Efendi Hazretleri'nin yetiştirdiği öğrenciler arasında yer alıyor.

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Yorumlar

işim

tarık bey, cok yanlış yakışmıyor, bu tür yorumlar, yapmayın,nasıl emin oldunuzda etrafını yokladığını anladınız, ben babamın cenazesinde ağlayamadım, bu ağlamış veya ağlamamış ölüm gerçeğini mi ortadan kaldıryor,

Tarık

Ne Ağlaması, etrafını yokluyor
TÜM YORUMLARA GİT ( 7 )
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