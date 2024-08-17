Mahmud Abbas'tan İsrail'e tarihi cevap! Gazze'nin intikamı!

Akşam gazetesi yazarı Kurtuluş Tayiz, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Türkiye ziyareti ve TBMM'deki konuşmasını değerlendirdi. Tayiz, Abbas'ın Gazze'deki soykırımın durdurulması için Türkiye'nin desteğini vurguladığını belirtti. Abbas'ın Filistin davasını savunma konusundaki kararlılığını öne çıkaran Tayiz, Türkiye'nin Filistin halkının yanında olduğunu ve İsrail'e karşı direnişi desteklediğini ifade etti. Kurtuluş Tayiz, şunları kaydetti:

"Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Türkiye'ye davet edilerek TBMM'de konuşma yapması, Küresel Siyonizm'in ve Netanyahu yönetiminin canını acıtan önemli bir gelişme olmasının yanı sıra Gazze'deki soykırımın durdurulması ve Filistin davasının iki devletli çözüm yolunda gelişme kaydetmesi anlamında da önemli bir dönüm noktası olmuştur.

Türkiye için dün büyük ve tarihi günlerden biriydi. On binlerce çocuk ve kadının acımasızca katledildiği, halkının yok edildiği, soykırıma tabi tutulduğu Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelerek TBMM'de tarihi bir konuşma yaptı.

Mahmud Abbas, konuşmasında soykırımcı İsrail devleti kadar ona destek veren ABD yönetimini de hedef aldı. Abbas "Gazze'siz bir Filistin devleti de olamaz. Halkımız kırılmayacak ve teslim olmayacak. Biz Gazze'nin tekrar imarını gerçekleştireceğiz. Yüzde 70'inden fazlası yıkılsa da yapacağız. Ümmetin desteği ile başkenti doğu Kudüs olan devletimizi yapacağız" dedi.

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Konuşması sık sık alkışlarla kesilen Abbas'ın öne çıkan diğer bir açıklaması da şöyleydi: "Ben, Filistin liderliğindeki kardeşlerimle Gazze'ye gitme kararı aldım, bunu yapacağım. Bütün gücümle bunu gerçekleştireceğim. Bunun bedeli hayatımız da olsa benim hayatım Gazze'deki bir çocuğun hayatından daha değerli değildir."

Abbas, Türkiye'ye sık sık teşekkür ettiği konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da ayrı bir yer ayırarak "cesur liderliği ve öncü rolü sebebiyle" takdirlerini sundu.

Evet, Abbas'ın TBMM'de bulunması, konuşma yapması hem Türkiye için hem Filistin davası için son derece önemliydi. Türkiye, soykırım altındaki mazlum Filistin halkının davasını Siyonistlere, ABD emperyalizmine ve Netanyahu yönetimine karşı savunacağını açıkça ilan etmiş oldu.

Siyonist İsrail'in ABD Kongresi'ne karşı mazlum Filistin halkının da Türkiye Büyük Millet Meclis'i var. Türkiye, soykırım altındaki mazlum milletlere kucak açacak, onlarla kader birliği yapacak ve omuz verecek güçte olduğunu bütün dünyaya göstermiştir. Filistin halkı sahipsiz değildir. İsrail, işgal ve soykırım politikalarını bundan böyle o kadar kolay sürdüremeyecek."