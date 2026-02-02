Mahkûmlardan İHA hamlesi: Cezaevinde yüksek teknoloji üretimi

Kazakistan'ın kuzey bölgelerdeki yüksek güvenlikli bir tesiste tutuklu bulunan mahkûmların, insansız hava aracı üretimi yapacağını duyurdu. Proje kapsamında cezaevi bünyesinde modern bir üretim altyapısı kuruldu.

Yetkililer, çalışmanın hem teknik kapasiteyi artırmayı hem de mahkûmların mesleki beceriler kazanmasını amaçladığını belirtti.

ÜRETİM MERKEZİ ARŞALI’DA KURULDU

Bakanlığa bağlı devlet kuruluşu Trud’un müdürü Yermek Shurmanov, projenin detaylarını paylaştı.

Şurmanov, Arshaly köyünde bulunan tesiste bir hangarın tamamen yenilendiğini ve üretim ekipmanlarının kurulduğunu söyledi.

GÖVDE, YAZILIM VE KARTLAR AYNI TESİSTE ÜRETİLECEK

Yermek Şurmanov’un açıklamasına göre, tesiste yalnızca montaj değil, tam kapsamlı üretim yapılacak: “Sadece montaj değil, insansız hava araçlarının tam ölçekli üretimini planlıyoruz. Gövde tamamen burada üretilecek. Devre kartları ve yazılımların tamamı da tesis içinde geliştirilecek.”

Bu kapsamda İHA’ların tüm kritik bileşenleri cezaevi bünyesinde hazırlanacak.

23 BİN MAHKUMUN BÜYÜK BÖLÜMÜ ÇALIŞIYOR

Yetkililer, Kazakistan ceza sisteminde yaklaşık 23 bin çalışabilir durumdaki mahkûm bulunduğunu açıkladı. Bu kişilerin 18 binden fazlasının hali hazırda farklı üretim ve hizmet alanlarında görev aldığı bildirildi.

Yeni İHA projesinin, bu istihdam kapasitesini daha da artırması bekleniyor.

HEDEF: ÜRETİM, REHABİLİTASYON VE EKONOMİK KATKI

Uzmanlara göre proje, yalnızca savunma ve teknoloji üretimi açısından değil, mahkûmların topluma yeniden kazandırılması açısından da önem taşıyor.

Yetkililer, mesleki eğitim ve üretim faaliyetlerinin, cezaevlerinden çıkan kişilerin iş hayatına uyumunu kolaylaştıracağını vurguluyor.

ULUSLARARASI DİKKAT ÇEKEN MODEL

Kazakistan’daki bu uygulama, dünyada cezaevlerinde yüksek teknoloji üretimine yönelik nadir örnekler arasında yer alıyor. Projenin başarılı olması halinde, benzer modellerin farklı sektörlere yayılması da gündeme gelebilecek.