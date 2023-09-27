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Yerel Mahkum tedavi için götürüldüğü hastaneden firar etti
Yerel

Mahkum tedavi için götürüldüğü hastaneden firar etti

Yeniakit Publisher
2023-09-27 22:42:00 -
Mahkum tedavi için götürüldüğü hastaneden firar etti

Aydın E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan tedavi için Aydın Devlet Hastanesi'ne götürülen mahkum firar etti.

Olay, Hasan Efendi Mahallesi'ndeki Aydın Devlet Hastanesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işlediği bir suç nedeniyle Aydın E Tipi Kapalı Cezaevi'nde hükümlü olarak bulunan M.A. (27) rahatsızlığı dolayısıyla Aydın Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

 

Hastaneden firar etti

Hastanede tedavi altına alınan M.A. yetkililerin bir anlık boşluklarından yararlanarak hastaneden firar etti. Hükümlünün firar ettiğinin anlaşılması üzerine emniyet güçleri alarma geçti.

Polis ekipleri, başta hastane çevresi olmak üzere kent genelinde M.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

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