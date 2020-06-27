Mahkemeden Trump'a soğuk duş!

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika sınırına duvar örmek için Savunma Bakanlığı (Pentagon) bütçesini kullanmak isteyince California Federal Temyiz Mahkemesinin 9'uncu dairesi engel oldu.

"Transfer edilen fon yasal değil"

Kararda, "(Pentagon bütçesinden alınan) Bu fon başka amaçlar için tahsis edilmiştir ve söz konusu transfer, Hazine Bakanlığından kanuni yetki gerektiren miktara ulaştı. Bu nedenle Tahsisatlar Kanunu ihlal ediyor. Bu yüzden burada transfer edilen fon yasal değildir." ifadelerine yer verildi.

Geçen yıl fon kullanımı uygun bulunmuştu

Mahkemenin bu kararının nasıl bir etkisinin olacağı bilinmiyor çünkü ABD Yüksek Mahkemesi geçen yıl temmuz ayında, Trump yönetiminin güney sınırındaki duvar için Pentagon bütçesinden 2,5 milyar dolarlık fon kullanımını uygun bulmuştu.

Yüksek Mahkemesinin kararına rağmen eyaletler ve sivil toplum kuruluşları, Trump yönetiminin savunma harcamaları için ayrılmış fonları Meksika duvarı için ayrılmasına ilişkin farklı mahkemelerde dava açmaya devam etti.

ABD Temsilciler Meclisi Demokrat Parti Grubunun da aynı konuda Washington DC Temyiz Mahkemesinde görülmekte olan bir davası bulunuyor.

Trump geçen hafta yeni bir duvarın inşasına yönelik talimat verdi

Meksika duvarı, Trump başkanlık koltuğuna oturduğundan bu yana tartışma konusu oldu ve Trump geçen hafta Arizona eyaletinin San Luis kentine denk gelen sınır bölgesinde de duvarın inşasına yönelik talimatı imzaladı.

Burası tamamlanınca, ABD'de büyük tartışmaya neden olan Meksika duvarı 320 kilometreye ulaşacak.