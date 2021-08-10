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Gündem Mahkemeden ‘Tosuncuk’ olarak bilinen Mehmet Aydın için karar
Gündem

Mahkemeden ‘Tosuncuk’ olarak bilinen Mehmet Aydın için karar

Geçtiğimiz ay tutuklanan Çiftlik Bank’ın tosuncuk lakaplı CEO’su Mehmet Aydın hakkında mahkeme kararını verdi. İşte haberin detayları...

Yeniakit Publisher
2021-08-10 15:50:00 -
Mahkemeden ‘Tosuncuk’ olarak bilinen Mehmet Aydın için karar

Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın, binlerce kişiyi kar vaadiyle dolandırıp milyonlarca lirayla yurt dışına kaçtıktan sonra geçtiğimiz ay teslim oldu. Mehmet Aydın'ın diğer illerdeki tüm dosyalara yetkisizlik kararı verilerek İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda birleştirildiği 102 mağdurlu Çiftlik Bank dolandırıcılığı dosyasında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklandı.

'Tutukluluk halinin devam' kararı

Hakkında 3 ayrı suçtan tutuklama kararı verilen Mehmet Aydın'ın Çiftlik Bank dolandırıcılığına yönelik soruşturma dosyası devam ediyor. Dosyada mağduriyetlere ilişkin bilirkişi raporu beklenirken savcılık Aydın'ın aylık tutukluluk incelemesi için dosyayı nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderdi.

Hakimlik, Aydın'ın tutukluluk halinin kaldırılması için bir gerekçe olmadığı, hakkındaki iddialara yönelik araştırmaların hala devam ettiğini belirterek tutukluluk halinin devamına karar verdi..

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