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Dünya Mahkemede kaos! Ceza veren hakimin üzerine atladı
Dünya

Mahkemede kaos! Ceza veren hakimin üzerine atladı

Yeniakit Publisher
2024-01-04 11:47:00 -
Mahkemede kaos! Ceza veren hakimin üzerine atladı

ABD'nin Las Vegas kentinde bir mahkeme salonunda yaşanan saldırı, sosyal medyanın gündemine oturdu. Hakim Mary Kay Holthus, bir kişiyi darbetmekle suçlanan sanığın hapis cezasına onay verdi. Ceza aldığını duyunca gözü dönen sanık, hakime saldırarak karşılık verdi.

ABD'nin Las Vegas kentinde bir mahkeme salonunda yaşanan saldırı, sosyal medyanın gündemine oturdu. Hakim Mary Kay Holthus, bir kişiyi darbetmekle suçlanan sanığın hapis cezasına onay verdi. Ceza aldığını duyunca gözü dönen sanık, hakime saldırarak karşılık verdi.

ABD'nin Nevada eyaletine bağlı Las Vegas kentinde şartlı tahliye talebi reddedilen sanık Deobra Redden, hakime saldırdı.
Washington Post'un haberine göre, Las Vegas'ta, sanık Redden'ın bir kişiyi darbettiği gerekçesiyle yargılandığı davanın duruşması yapıldı.

Hakim Mary Kay Holthus, 3 sabıkası bulunan Redden'ın şartlı tahliye talebini reddetti. Redden, oturduğu sandalyeden fırlayarak hakimin bulunduğu kürsüye atladı.
Kürsüye çıkan sanık Redden, hakim Kay Holthus'a saldırdı. Hakim Holthus kürsünün altında saklanırken, güvenlik güçleri, Redden'a müdahale ederek hakimden uzaklaştırdı.
Yetkililer, hakim ve bir güvenlik görevlisinin yaralandığını bildirdi.

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