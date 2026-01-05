  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Dünya Mahkeme sonuçlandı! Macron'un cinsiyet davasında karar
Dünya

Mahkeme sonuçlandı! Macron'un cinsiyet davasında karar

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Mahkeme sonuçlandı! Macron'un cinsiyet davasında karar

Fransa’da mahkeme, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un eşi Brigitte Macron'un cinsiyetine ilişkin iddialarda bulunan 10 kişiyi siber zorbalıktan suçlu buldu.

Paris Ceza Mahkemesi, Brigitte Macron hakkında çevrim içi ortamlarda bazı iddialarda bulunan kişilerin yargılandığı davada kararını açıkladı.

Siyasetçi ve öğretmen gibi farklı mesleklerden 8 erkek ve 2 kadının yargılandığı davada mahkeme, bu kişileri Macron çiftine karşı organize çevrim içi dezenformasyon kampanyası kapsamında siber zorbalıktan suçlu buldu.

Sanıklar ayrıca 4 ila 8 ay arasında değişen ertelenmiş hapis cezalarına çarptırılırken, bu kişilerin sosyal medya hesaplarının askıya alınması da uygulanacak cezalar arasında yer aldı.

Emmanuel Macron ve eşi, 2024 Temmuz’da ABD’li sosyal medya içerik üreticisi Candace Owens’a karşı, kendilerine yönelik karalama kampanyası yürüttüğü gerekçesiyle ABD'nin Delaware eyaletinde dava açmıştı.

Owens programlarında Fransa Cumhurbaşkanı'nın eşinin erkek olarak doğduğu ve çalıntı bir kimlikle cinsiyet değiştirdiği ve Macron'un, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) tarafından göreve getirildiği yönünde iddialarda bulunuyordu.

Owens’ın iddialarını sosyal medya platformlarında paylaşan Fransa’daki bazı internet kullanıcıları hakkında da dava açılmıştı.

Macron cephesinden Washington iddialarına sert yalanlama! "ABD’siz barış olmaz" mesajı dünyayı salladı!
Macron cephesinden Washington iddialarına sert yalanlama! “ABD’siz barış olmaz” mesajı dünyayı salladı!

Gündem

Macron cephesinden Washington iddialarına sert yalanlama! “ABD’siz barış olmaz” mesajı dünyayı salladı!

Macron gelen telefonla şaşkına döndü: Fransa’yı karıştıran darbe videosu
Macron gelen telefonla şaşkına döndü: Fransa’yı karıştıran darbe videosu

Dünya

Macron gelen telefonla şaşkına döndü: Fransa’yı karıştıran darbe videosu

Macron'dan 'koltuğu bırakmayacağım' mesajı
Macron'dan 'koltuğu bırakmayacağım' mesajı

Dünya

Macron'dan 'koltuğu bırakmayacağım' mesajı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un flaş açıklaması: Venezuela saldırısını destekledi! Mesajı ezber bozdu
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un flaş açıklaması: Venezuela saldırısını destekledi! Mesajı ezber bozdu

Dünya

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un flaş açıklaması: Venezuela saldırısını destekledi! Mesajı ezber bozdu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23