Mahkeme sonuçlandı! Macron'un cinsiyet davasında karar

Paris Ceza Mahkemesi, Brigitte Macron hakkında çevrim içi ortamlarda bazı iddialarda bulunan kişilerin yargılandığı davada kararını açıkladı.

Siyasetçi ve öğretmen gibi farklı mesleklerden 8 erkek ve 2 kadının yargılandığı davada mahkeme, bu kişileri Macron çiftine karşı organize çevrim içi dezenformasyon kampanyası kapsamında siber zorbalıktan suçlu buldu.

Sanıklar ayrıca 4 ila 8 ay arasında değişen ertelenmiş hapis cezalarına çarptırılırken, bu kişilerin sosyal medya hesaplarının askıya alınması da uygulanacak cezalar arasında yer aldı.

Emmanuel Macron ve eşi, 2024 Temmuz’da ABD’li sosyal medya içerik üreticisi Candace Owens’a karşı, kendilerine yönelik karalama kampanyası yürüttüğü gerekçesiyle ABD'nin Delaware eyaletinde dava açmıştı.

Owens programlarında Fransa Cumhurbaşkanı'nın eşinin erkek olarak doğduğu ve çalıntı bir kimlikle cinsiyet değiştirdiği ve Macron'un, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) tarafından göreve getirildiği yönünde iddialarda bulunuyordu.

Owens’ın iddialarını sosyal medya platformlarında paylaşan Fransa’daki bazı internet kullanıcıları hakkında da dava açılmıştı.