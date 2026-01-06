Anlaman için Maduro’nun kaçırılması mı lazımdı? Özel'in yerli markalara boykot çağrısında geri adım

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, 19 Mart sürecinde ilan edilen medya boykotuna ilişkin açıklamada bulundu.

Özel, daha önce kamuoyuna duyurdukları boykot listesinin tamamının kaldırıldığını belirterek, 2026 yılı için “beyaz sayfa” açtıklarını söyledi.

Özel, 19 Mart’tan sonra kendilerini “duymayan, görmeyen” medya kuruluşlarına karşı boykot kararı aldıklarını hatırlatarak, bu süreçte bazı televizyon kanallarının reytinglerinin 0,65’e kadar düştüğünü, bazı şirketlerin ise cirolarının dörtte bire gerilediğini ifade etti. Boykotun ardından çeşitli temaslar yapıldığını dile getiren Özel, “Bu boykottan çıkabilir miyiz” sorusunun kendilerine iletildiğini söyledi.

“Aha da size 2026’da bir beyaz sayfa” diyen Özel, boykot listesini boşalttıklarını ve yeni bir döneme girildiğini açıkladı. Bundan sonra yapılacak yayınların ve haber dilinin dikkatle izleneceğini vurgulayan Özel, “2026'da yapılan haberin diline, öyle iftirayı iftiracıdan beter vereni de okuyacağız, haberi aldığı eğitim gereği gazeteci gibi haber yapanı da” dedi.

Özel, "Şu an itibarıyla, en ciddi hassasiyetle takip etmek üzere, 19 Mart sürecinde ilan ettiğimiz tüm boykot listesini boşaltıyorum. Yeni tur, yeni bilet! Önümüze bakıyoruz. Herkes işini ona göre yapsın. Kimseden iltimas istemiyoruz, kayırma istemiyoruz. Mesleğini onuruyla yapan, gazeteciliği gazeteci gibi yapan, televizyonculuğu televizyon gibi yapan kim varsa bundan sonra beyaz sayfa önüne açıktır" dedi.

19 Mart’taki hataların tekrarlanması halinde aynı tutumun yeniden sergileneceğini belirten Özel, “Yanlışı yapanlara, dibi yeniden yaşatmaya kararlıyız" dedi.

