Filipinler'de korkutan sarsıntı!

Filipinler'de korkutan sarsıntı!

Pasifik Ateş Çemberi üzerindeki Filipinler'den bu sabah sarsıcı bir haber geldi.

Filipinler'in güneydoğusunda yer alan Baculin bölgesi açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Filipinler'in güneydoğu açıklarında deprem meydana geldiğini duyurdu.

Büyüklüğü 6,4 olarak kaydedilen depremin merkez üssünün, Baculin bölgesinin yaklaşık 16 kilometre doğu açıkları olduğu belirtildi.

Yerin yaklaşık 35 kilometre derinliğinde yaşanan depremde, henüz can ve mal kaybı bildirilmezken, tsunami uyarısı da yapılmadı.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden Filipinler, "ateş çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

