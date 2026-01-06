Sen misin Trump'ı eleştiren! Canlı yayında kelepçelenerek götürüldü
Dünyaya ‘özgürlükler ülkesi’ olarak lanse edilen ABD’de Venezuela’ya yönelik saldırıları protesto eden bir kadın protestocu, yerel bir televizyon kanalına konuştuğu sırada kameralar önünde kelepçelenerek gözaltına alındı. İfade özgürlüğü tartışmalarını alevlendiren gözaltı, Trump’ın ABD halkına gözdağı olarak yorumlandı.
ABD’de Grand Rapids Savaş Karşıtları grubunun düzenlediği yürüyüşte yer alan Jessica Plichta, Trump yönetiminin Venezuela’ya yönelik hamlesini protesto ediyordu. Plichta, röportaj sırasında “Bu sadece dış politika meselesi değil. Bu savaş suçları bizim vergi paralarımızla işleniyor” derken, polis kaldırımda müdahale etti.
Plichta, yolu trafiğe kapatmak ve bir polisin yasal emrine uymamak suçlamalarıyla kelepçelenerek gözaltına alındı.
Olay, Donald Trump yönetiminin Venezuela politikasına yönelik tepkilerin yanı sıra, ABD’de ifade ve protesto özgürlüğü tartışmalarını da yeniden alevlendirdi. Canlı yayında yaşanan gözaltı, Trump ABD halkına ‘gözdağı’ olarak yorumlandı.
