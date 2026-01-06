  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Tahliye bekleyen Selahattin Demirtaş'a şok! Cumhurbaşkanına hakaretten 1.5 yıl hapis cezası

İngiliz basınından Trump yorumu ile karışık yönlendirme! Yeni hedefi 5 ülke

Ak Partili isim milyonları heyecanlandırdı! Emekliye ek zam geliyor: En düşük maaş 20 bin lirayı aşacak

Milli İrade Platformu’ndan husumet odaklarına tokat gibi cevap! Devletimizin ve cumhurbaşkanımızın yanındayız

Venezuela’nın kukla muhalefet liderine bakın! Machado değil sanki Trump konuştu

Devlet değil sanki sokak çetesi: ABD Dışişleri Bakanlığının hesabından Trump paylaşımı!

Son 20 yılda 19 kez aynı tablo! Türkiye'nin ihracat şampiyonu belli oldu

MİT ‘Arabistanlı Lawrence’ın Mısır, Suriye ve Irak’ta izini sürmüş: Hem Müslümanları hem Yahudileri zehirledi

İstanbul'da motosiklet sorunu devam ediyor!

Milli İstihbarat Teşkilatı 99 yaşında Daha güvenli daha güçlü Türkiye
Dünya Sen misin Trump'ı eleştiren! Canlı yayında kelepçelenerek götürüldü
Dünya

Sen misin Trump'ı eleştiren! Canlı yayında kelepçelenerek götürüldü

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Dünyaya ‘özgürlükler ülkesi’ olarak lanse edilen ABD’de Venezuela’ya yönelik saldırıları protesto eden bir kadın protestocu, yerel bir televizyon kanalına konuştuğu sırada kameralar önünde kelepçelenerek gözaltına alındı. İfade özgürlüğü tartışmalarını alevlendiren gözaltı, Trump’ın ABD halkına gözdağı olarak yorumlandı.

ABD’de Grand Rapids Savaş Karşıtları grubunun düzenlediği yürüyüşte yer alan Jessica Plichta, Trump yönetiminin Venezuela’ya yönelik hamlesini protesto ediyordu. Plichta, röportaj sırasında “Bu sadece dış politika meselesi değil. Bu savaş suçları bizim vergi paralarımızla işleniyor” derken, polis kaldırımda müdahale etti.

Plichta, yolu trafiğe kapatmak ve bir polisin yasal emrine uymamak suçlamalarıyla kelepçelenerek gözaltına alındı.

Olay, Donald Trump yönetiminin Venezuela politikasına yönelik tepkilerin yanı sıra, ABD’de ifade ve protesto özgürlüğü tartışmalarını da yeniden alevlendirdi. Canlı yayında yaşanan gözaltı, Trump ABD halkına ‘gözdağı’ olarak yorumlandı.

Mustafa Sarıgül Trump’a meydan okudu: Gücün yetiyorsa gel Otlukbeli mal müdürünü al!
Mustafa Sarıgül Trump’a meydan okudu: Gücün yetiyorsa gel Otlukbeli mal müdürünü al!

Gündem

Mustafa Sarıgül Trump’a meydan okudu: Gücün yetiyorsa gel Otlukbeli mal müdürünü al!

Trump sığınmacıları Dominika’ya gönderiyor: Küçük Karayip ülkesi hazırlıklara başladı
Trump sığınmacıları Dominika’ya gönderiyor: Küçük Karayip ülkesi hazırlıklara başladı

Dünya

Trump sığınmacıları Dominika’ya gönderiyor: Küçük Karayip ülkesi hazırlıklara başladı

Venezuela’nın kukla muhalefet liderine bakın! Machado değil sanki Trump konuştu
Venezuela’nın kukla muhalefet liderine bakın! Machado değil sanki Trump konuştu

Dünya

Venezuela’nın kukla muhalefet liderine bakın! Machado değil sanki Trump konuştu

İngiliz basınından Trump yorumu ile karışık yönlendirme! Yeni hedefi 5 ülke
İngiliz basınından Trump yorumu ile karışık yönlendirme! Yeni hedefi 5 ülke

Dünya

İngiliz basınından Trump yorumu ile karışık yönlendirme! Yeni hedefi 5 ülke

Uluslararası hukuk paspas oldu! BM'nin tek icraatı endişelenmek
Uluslararası hukuk paspas oldu! BM'nin tek icraatı endişelenmek

Gündem

Uluslararası hukuk paspas oldu! BM'nin tek icraatı endişelenmek

Katlettikleri Hind Receb’in Sesi katilleri delirtti! İsrail askerleri Hind Receb'in Sesi filminin gösterileceği üniversiteye saldırdı
Katlettikleri Hind Receb’in Sesi katilleri delirtti! İsrail askerleri Hind Receb'in Sesi filminin gösterileceği üniversiteye saldırdı

Dünya

Katlettikleri Hind Receb’in Sesi katilleri delirtti! İsrail askerleri Hind Receb'in Sesi filminin gösterileceği üniversiteye saldırdı

Avrupa’dan Trump’a net mesaj: Grönland pazarlık konusu değil
Avrupa’dan Trump’a net mesaj: Grönland pazarlık konusu değil

Dünya

Avrupa’dan Trump’a net mesaj: Grönland pazarlık konusu değil

AB’den küresel haydutlara destek: Darbeci Trump’ın safında yer aldılar! Maduro’yu kaçıranlar Rodriguez’e savaş açtı
AB’den küresel haydutlara destek: Darbeci Trump’ın safında yer aldılar! Maduro’yu kaçıranlar Rodriguez’e savaş açtı

Dünya

AB’den küresel haydutlara destek: Darbeci Trump’ın safında yer aldılar! Maduro’yu kaçıranlar Rodriguez’e savaş açtı

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23