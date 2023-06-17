Mahkeme savunmasında iktidarı hedef alan Alparslan Kuytul tahliye edildi!

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, Alparslan Kuytul'un da aralarında olduğu 4'ü tutuklu 13 sanığın, Koray Sarısaçlı'yı kaçırma ve bir doktoru tehdit suçlamalarıyla yargılandığı davaya devam edildi.

Duruşmada savunma yapan Kuytul, hakkındaki suçlamaları reddetti ve davanın siyasi olduğunu iddia etti.

Kuytul, mahkemesindeki savunmasında iktidarı hedef aldı: Siyasi konularda açıklama yapan kişi ben olduğum için hedefleri benim. Siz herkesi bıraksanız beni bırakmasanız onların umurunda bile olmaz. Onların umurunda olan benim çünkü konuşan benim, hükümeti eleştiren benim. Bütün mesele bu. Biz bir cemaatiz. Suç örgütüyle ne alakamız var? Suç örgütü silah satar, eroin satar, parayla insan öldürür. Eğer suç örgütü olsaydık aleyhimizde yüz tane olay olurdu.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, 13 aydır tutuklu olan Kuytul ve sanıklarından R.T.'nin tahliyesini diğer 2 sanığın ise tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Kararın ardından Alparslan Kuytul, cezaevinden tahliye edildi.

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