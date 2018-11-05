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Mahkeme Figen Yüksekdağ hakkında kararını verdi

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP'nin eski eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

05 Kasım 2018 Pazartesi 22:56
Mahkeme Figen Yüksekdağ hakkında kararını verdi

HDP'nin eski eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın, "terör örgütü yöneticiliği", "terör örgütü propagandası", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "suç işlemeye tahrik" suçlarından yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya tutuklu sanık Eski HDP Milletvekili Figen Yüksekdağ katılmadı. Duruşmada Yüksekdağ'ın avukatları hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı Sabahattin Sarıdoğan, sanık Yüksekdağ'ın mahkemeye gönderdiği dilekçede savunmasını hazırlayamadığını belirterek, duruşmaya katılmayacağını bildirdiğini açıkladı.

Yüksekdağ'ın avukatı, bilirkişide bulunan, müvekkilinin TBMM'deki konuşma tutanaklarının ses ve görüntü kayıtlarına ait raporu beklediklerini söyleyerek, "Bu konuşmalar, bizim bilmediğimiz konuşmalar değil, sadece mahkemeye bir yazı halinde gelmesini bekliyoruz. Konuşmanın tamamına bakılmasını istediğimiz için böyle bir talepte bulunduk. Müvekkilimizin eylemlerinin 'yasama dokunulmazlığı' kapsamında değerlendirilmesini istiyoruz. Müvekkilimizin hem eski bir milletvekili olduğu için hem de savunmasını yapabilmesi için tahliyesini talep ediyoruz." diye konuştu.

Cumhuriyet Savcısı Alparslan Türkmen, Yüksekdağ'ın avukatının yasama dokunulmazlığı konusundaki talebine ilişkin önceki celselerde karar verildiği için yeni karara yer olmadığını belirtti.

Tutukluluk halinin devamına karar verildi

Savcı Türkmen, Yüksekdağ'ın üzerine atılı suçun vasfı ve mahiyeti, mevcut delil durumu, kuvvetli suç şüphesini gösteren delillerin bulunması ve suçun katalog suçlar arasında olması dikkate alınarak tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Yüksekdağ'ın savunma için istediği sürenin dördüncü kez kabulüyle savunmasının bir sonraki celsede alınmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Duruşma, 16 Ocak 2019'a bırakıldı.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 22:56
  1. Figen Yüksekdağ
  2. HDP
  3. Alparslan Türkmen
  4. Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi
  5. Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü
  6. Sabahattin Sarıdoğan

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