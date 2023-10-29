Mahkeme bu kez "ev sahibi haklıdır" dedi

“Hiç çıkartamaz beni, bir şey yapamaz bana gibi durumlar aslında bilinenin tam aksine bir durum.” Kiracı her ne kadar böyle düşünse de kiracı - ev sahibi anlaşmazlığında mahkeme bu kez de "ev sahibi haklıdır" dedi.

Davaya konu olan olay İstanbul'da yaşandı. Evli çift yıllar önce bir iş yeri satın aldı. Eşlerden biri vefat etti. İş yeri miras olarak eşine devredildi.

Avukat Gizem Gonce konuyla ilgili, “Müvekkilimiz miraslı taşınmazın intikali neticesinde artık yeni malik olduğunu ve kira bedelinin de kendisinin belirttiği bir iban numarasına gönderilmesi gerektiğini belirtti” dedi. Ancak kiracı oralı olmadı. Kirayı ödemediği gibi iş yerini tahliye etmeyi de kabul etmedi.



“Bir ihtarname neticesinde yine kira bedellerini ödememesinden kaynaklı olarak icra takibi başlattık. Ve icra takibinde de müvekkilimizin kira bedelleri yine ödenmedi, bunun üzerine kiracının tüm mal varlığına haciz işlemi uyguladık.” Mahkeme bu kez ev sahibini mağdur eden kiracıya karşı kararını verdi. Sulh Hukuk Mahkemesi hakimi iş yeri kiracısının iş yerini tahliyesine karar verdi. Ve bunu kesin olarak verdi. Burada aslında bir mağduriyeti vardı müvekkilimizin ve bu karar ile mağduriyeti giderilmiş oldu.”