  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sahtekar ABD! Ukrayna için çocuklar ölüyor derken Gazze için bakın ne dedi

29 Ekim 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Adalet Bakanı Tunç'tan BM'nin ateşkes kararıyla ilgili açıklama

Dünya basınında Erdoğan yankısı! Filistin Mitingi’ndeki tarihi konuşması manşetlerde yerini aldı

Filistin'den dünyaya mesaj: Gıyabımızda cenaze namazı kılmayın, çünkü…

Gazze'den kahreden haber! 'Sona ermiştir' denilerek duyuruldu

İran neden Hamas'ı yüzüstü bıraktı? Şii âlim Tufeyli’den şok eden sözler

Türkiye'nin inşaat devinden kötü haber! Mülkleri icradan satılmaya başlandı

Türkiye'den İsrail'e tokat gibi cevap: 19 Ekim'de zaten gittiler

Altında şikayetler patladı! Hükümet alım satımla ilgili yeni kararı duyurdu, sistem tamamen değişiyor
Konut Projeleri Mahkeme bu kez "ev sahibi haklıdır" dedi
Konut Projeleri

Mahkeme bu kez "ev sahibi haklıdır" dedi

Yeniakit Publisher
2023-10-29 14:05:00 -
Mahkeme bu kez "ev sahibi haklıdır" dedi

Mahkeme bu kez de "mağdur olan ev sahibidir" dedi. 16 yıldır aynı iş yerinde kiracı olan kişi kira bedellerini ödemedi. Dava yoluna giden ev sahibi hukuk mücadelesini kazandı. Mahkeme, iş yeri kiracısının tahliyesine hükmetti.

“Hiç çıkartamaz beni, bir şey yapamaz bana gibi durumlar aslında bilinenin tam aksine bir durum.” Kiracı her ne kadar böyle düşünse de kiracı - ev sahibi anlaşmazlığında mahkeme bu kez de "ev sahibi haklıdır" dedi.

Davaya konu olan olay İstanbul'da yaşandı. Evli çift yıllar önce bir iş yeri satın aldı. Eşlerden biri vefat etti. İş yeri miras olarak eşine devredildi.

Avukat Gizem Gonce konuyla ilgili, “Müvekkilimiz miraslı taşınmazın intikali neticesinde artık yeni malik olduğunu ve kira bedelinin de kendisinin belirttiği bir iban numarasına gönderilmesi gerektiğini belirtti” dedi. Ancak kiracı oralı olmadı. Kirayı ödemediği gibi iş yerini tahliye etmeyi de kabul etmedi.

“Bir ihtarname neticesinde yine kira bedellerini ödememesinden kaynaklı olarak icra takibi başlattık. Ve icra takibinde de müvekkilimizin kira bedelleri yine ödenmedi, bunun üzerine kiracının tüm mal varlığına haciz işlemi uyguladık.” Mahkeme bu kez ev sahibini mağdur eden kiracıya karşı kararını verdi. Sulh Hukuk Mahkemesi hakimi iş yeri kiracısının iş yerini tahliyesine karar verdi. Ve bunu kesin olarak verdi. Burada aslında bir mağduriyeti vardı müvekkilimizin ve bu karar ile mağduriyeti giderilmiş oldu.”

 

Ev sahibi - kiracı milyonları ilgilendiriyor! Yeni dönem resmen başladı: Herkes şaşkın: Hiç kimse bunu beklemiyordu…
Ev sahibi - kiracı milyonları ilgilendiriyor! Yeni dönem resmen başladı: Herkes şaşkın: Hiç kimse bunu beklemiyordu…

Ekonomi
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ev sahibi - kiracı milyonları ilgilendiriyor! Yeni dönem resmen başladı: Herkes şaşkın: Hiç kimse bunu beklemiyordu…

Arabulucu uygulaması rakamlara yansıdı. Kiracı- ev sahibi kavgası bitti mi?
Arabulucu uygulaması rakamlara yansıdı. Kiracı- ev sahibi kavgası bitti mi?

Ekonomi

Arabulucu uygulaması rakamlara yansıdı. Kiracı- ev sahibi kavgası bitti mi?

Esenyurt'ta ev sahibi kiracısını vurdu
Esenyurt'ta ev sahibi kiracısını vurdu

Yerel

Esenyurt'ta ev sahibi kiracısını vurdu

Yine kira tartışması! Ev sahibi kiracısının parmağını ısırdı
Yine kira tartışması! Ev sahibi kiracısının parmağını ısırdı

Yerel

Yine kira tartışması! Ev sahibi kiracısının parmağını ısırdı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23