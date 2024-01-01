Mahkeme affetmedi: WhatsApp mesajı başını yaktı!

Yargıtay 4. Ceza Dairesi, eski eşine mesaj atıp eski kayınvalidesine hakareti nedeniyle yargılanan kişiye verilen beraatı bozdu. Eylemin, "ileti yoluyla hakaret" suçunu oluşturduğu ve sanığın cezalandırılması gerektiğine hükmedildi.

Konya'nın Ereğli ilçesinde bir kişi, boşandığı eşinin annesini çocuğundan uzak tutması yönünde WhatsApp'tan mesaj gönderdi. Mesajda eski kayınvalidesine yönelik "sapık" dedi.

Eski damada "ileti yoluyla hakaret" suçuydan dava açıldı. Ereğli 1. Asliye Ceza Mahkemesi, sanığın eyleminin "gıyapta hakaret" suçunu oluşturduğu mağdurun atılı suçtan beraat kararını aldı.

Davaya katılan eski kayınvalide, yerel mahkemenin kararını temyiz etmek istedi. Temyiz istemini görüşen Yargıtay 4. Ceza Dairesi, sanığın eyleminin "ileti yoluyla hakaret" suçu olduğunu belirterek kararı bozdu.

KARARIN GEREKÇESİ

Dairenin kararında mağdurun huzurunda işlenebileceği gibi gıyabında da işlenebileceği söyleyerek, "Fail fiili işlediği sırada mağduru hedef alan hakaretinin mağdur tarafından da doğrudan algılanabileceğini biliyor ve istiyorsa, bu durumda suç huzurda işlenir." dedi.

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Suçun huzurda işlenmediği ancak huzurda işlenmiş gibi sayıldığı durumlara "ileti yoluyla hakaret" kararında, bunun 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nunda suç olarak tanımlandığı aktarıldı.

Kararda, "Hakaret içeren bir telefon konuşması veya yazılı bir mesaj huzurda söyleniyor gibi ceza alır." ifadeleri kullanıldı.

İleti yoluyla hakaretin, huzurda işlenmiş gibi cezalandırılması için sanığın iletilme kastıyla hareket etmesi gerektiğini söyleyen kararda, ileti mağdurdan başka birisine gönderilmiş ancak tesadüfen mağdur tarafından öğrenilmişse huzurda hakaret suçunun oluşmayacağı aktarıldı.

Kararda, mağdurun olmadığı ya da doğrudan vakıf olamayacağı durumlarda işlenmesi halinde "gıyapta hakaret" suçunun oluşacağı duyuruldu.

Somut olayda ise sanığın eski eşine attığı mesajda, "eski kayınvalidesini muhatap aldığı ve iletme kastıyla hareket ettiği" belirtildi.

Bu nedenle sanığın, Türk Ceza Kanunu'nun, "ileti yoluyla hakaret" suçunu düzenleyen 125. maddesinin ikinci fıkrası gereğince cezalandırılması gerektiği vurgulanan kararda, bu gözetilmeden, yerinde olmayan gerekçeyle beraat hükmü kurulmasının hukuka aykırı olduğu ifade edildi.