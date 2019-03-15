"Thank You Allah", "Forgive Me", "Ya Nabi Salam Alayka" ve "Maşaallah" adlı eserleri Türkiye'de beğeniyle takip edilen Maher Zain İstanbul'da konser verecek olması Maher Zain hayranlarını sevindirdi. Maher Zain sevenleri, Maher Zain'in İstanbul'da ne zaman konser vereceğini merak ediyor. Peki Maher Zain İstanbul'da ne zaman konser verecek?

"Thank You Allah", "Forgive Me", "Ya Nabi Salam Alayka" ve "Maşaallah" adlı eserleri Türkiye'de beğeniyle takip edilen Zain, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda konser verecek. Konserde, Zain'e 10 kişilik bir orkestra eşlik edecek. Yaklaşık 90 dakika sahne performansı sergileyecek olan Zain, 23 Mart'ta İstanbul'a gelerek Sultanahmet Camisini de görmeyi planlıyor.

Maher Zain İstanbul'da ne zaman konser verecek?