Magnolia tarifi: Çikolatalı ve beyaz çikolatalı magnolia tatlısı nasıl yapılır? Kolay ve pratik

Çikolatalı magnolia tarifi

Malzemeler

1 litre süt

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı nişasta

1 su bardağı şeker

1 paket vanilin

1 yemek kaşığı tereyağı

1 paket krema

140 gr çikolata

1 paket burçak

Çikolatalı magnolia tarifi nasıl yapılır?

Tencereye sütü döküyoruz. Süt ısınmadan unu ve nişastayı ilave edip iyice karıştırıyoruz. 1 bardak şekeri de ilave ediyoruz. Yavaş yavaş kıvam almaya başlayınca 1 paket vanilini de ilave ediyoruz. Kaynamaya başlamadan 1 kaşık tereyağını koyup iyice karıştırıp dibine tutmamasını sağlıyoruz. Kaynamaya başladıktan birkaç dk. daha karıştırıp altını kapatıyoruz. Burçağımızı toz haline getiriyoruz. Bir kaba kremayı alıp kaynatmaya alıyoruz. Kaynaması bitince altını kapatıp çikolataları kırarak içine alıyoruz. Kremanın tamamen çikolata rengini alana kadar karıştırıyoruz. Kabımıza ilk önce muhallebi daha sonra toz haline getirdiğimiz burçaktan iki kaşık kadar döküyoruz. Ardından üzerine yine muhallebi ve burçak ilave ediyoruz. En son çikolatasını ilave ediyoruz.

Magnolia ( Beyaz çikolata ilaveli) tarifi için malzemeler

1 litre süt

2 yemek kaşığı tepeleme un

2 yemek kaşığı tepeleme nişasta

1, 5 su bardağı şeker

1 yumurta sarısı

1 yemek kaşığı tereyağ

1 paket vanilya

50 gr beyaz çikolata

1 paket krema

1 paket burçak bisküvi

1 paket petibör bisküvi

1 avuç fındık

Yeterince çilek

Magnolia (beyaz çikolata ilaveli) tarifi nasıl yapılır?

Öncelikle çilekleri dilimleyip hazırlıyoruz. bisküvileri ve fındığı rondodan geçiriyoruz. Bir tencereye sütü şekeri unu ve nişastayı koyup iyice karıştırıyoruz. Ocağa, alıp yumurta sarısını da ekleyip karıştırıyoruz. Sürekli karıştıralım ki pütürsüz bir kıvam olsun. Kaynamaya başlayınca iki üç dakika kaynatıp ocaktan alıyoruz , alır almaz vanilya çikolata ve tereyağını ekleyip iyice çırpıyoruz. Ilınınca kremasını da ekleyip güzelce çırpıyoruz. kıvamı çok koyu bir kıvam olmuyor. yani puding kadar olmaz. Muhallebi hazır olunca koyacağımız kapların en altına bisküvi ve fındık karışımından bir bir buçuk kaşık ekliyoruz. çilekleri de dik olarak yerleştiriyoruz. Üzerine muhallebiden döküp tekrar bisküvili karışımdan ekliyoruz. Buzdolabında iyice soğuyana kadar bekleyip servis ediyoruz. Afiyet olsun.