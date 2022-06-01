Magnezyum içeren besinler nelerdir? Magnezyum eksikliği belirtileri nelerdir?

Magnezyum nedir, ne işe yarar?

Magnezyum; Vücudunuzun kemikleri oluşturmasına ve güçlendirmesine, osteoporozu önlemesine yardımcı olmak için kalsiyumu emmesine ve tutmasına yardımcı olur. Beraberinde kan şekerini, kan basıncını, kas ve sinir fonksiyonlarını düzenlemede önemli rol oynar. Vücudunuz magnezyum depolamakta iyi olmadığından, diyetinizde yeterince aldığınızdan emin olmanız önemlidir.

Magnezyum İçeren Besinler Nelerdir?

Yağlı tohumlar (kabak çekirdeği, keten tohumu, susam)

Kabuklu yemişler (özellikle badem, kaju, yer fıstığı)

Sebzeler (pazı, kabak, ıspanak, hardal yeşillikleri, brokoli, salatalık, kereviz, deniz sebzeleri, şalgam)

Baklagiller (mercimek, fasulye, nohut)

Deniz ürünleri

Tam tahıllı besinler

Kuru üzüm

Muz

Yulaf ezmesi

Kabuklu patates

%70 oranında kakao içeren bitter çikolata

Magnezyum Eksikliğinde Ne Olur?

Böbrekler magnezyumun idrar yolluyla atılımını sınırladığından eksikliği nadirdir. Belirli sağlıklı koşulları, kronik alkolizm ve/veya belirli ilaçların kullanımı magnezyum kayıplarına/eksikliklerine yol açabilir. Magnezyum eksikliğinin erken belirtileri arasında iştah kaybı, bulantı, kusma, yorgunluk ve halsizlik yer alır. Magnezyum eksikliği kötüleştikçe uyuşma, karıncalanma, kas kasılmaları ve krampları, nöbetler, kişilik değişiklikleri, anormal kalp ritimleri ve koroner spazmlar oluşabilir.

Magnezyum Eksikliği Belirtileri Nedir?

Saç dökülmesi

Huzursuz bacak sendromu

Kabızlık

İştah kaybı

Halsizlik/yorgunluk

Baş ağrısı ve baş dönmesi

Kalp çarpıntısı ve ritim bozukluğu

Uyku problemleri

Günlük Magnezyum İhtiyacı: Günde Ne Kadar Magnezyum Alınmalı?

Günlük alınması gereken magnezyum miktarı 320-350 mg arasıdır. Daha az alındığında magnezyum eksikliği, çok miktarda alındığında ise magnezyum fazlalığı ortaya çıkar. Bu nedenle uygun miktarda alınması gerekir.