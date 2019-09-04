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MAGİAD Ukrayna’da ticarete başlayacak

Manisa Genç İş Adamları Derneği (MAGİAD), Uluslararası Ticaret Komisyonu Başkanı ve MAGİAD Başkan vekili Ömer Faruk Polat, Ukrayna Lviv’de bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi.

04 Eylül 2019 Çarşamba 09:46
MAGİAD Ukrayna’da ticarete başlayacak

Manisa Genç İş Adamları Derneği (MAGİAD), Uluslararası Ticaret Komisyonu Başkanı ve MAGİAD Başkan vekili Ömer Faruk Polat, Ukrayna Lviv’de bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi. Polat ziyaret hakkında yaptığı değerlendirmede, "MAGİAD üyelerimizden ticari yatırımlarını buraya yapan iş adamlarımız var. Bu görüşmeler sonrasında bir rapor hazırladık ve bu raporu MAGİAD üyelerimizle paylaşacağız. Önümüzdeki günlerde MAGiAD olarak ticarete Lviv’de başlayacağız.” dedi.


MAGİAD Başkan vekili Ömer Faruk Polat, gerçekleştirilen ziyaretler kapsamında Türkiye Ukrayna İş Adamları Derneği (TUİD) Lviv temsilcisi Fatih Aydın ve iş adamları ile bir araya geldi.


Ticari faaliyetlerin başlangıç temellerini 2 yıl önce MAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Halil Ağırbaşlı ile birlikte attıklarını kaydeden Polat, Ukrayna’ya yapılacak olan ticari faaliyetlerin genişlemesi için Lvivli iş adamları ile bir araya geldiklerini söyledi. Polat, “Biz gerçekleştirmiş olduğumuz bu ziyaretle, hem Manisamızın tanıtımı, hem ticari ilişkilerimiz noktasında Ukrayna’da 2 yıl önce başlatmış olduğumuz ticari hamlemizin çok olumlu sonuçlarını ve geri dönüşlerini aldık. MAGİAD üyelerimizden ticari yatırımlarını buraya yapan iş adamlarımız var. Bu görüşmeler sonrasında bir rapor hazırladık ve bu raporu MAGİAD üyelerimizle paylaşacağız. Lviv’deki iş adamlarımızı da en kısa zamanda Manisa’da ağırlamak istediğimizi belirttik. Önümüzdeki günlerde MAGiAD olarak ticarete Lviv’de başlayacağız.” dedi.


TUİD Lviv temsilcisi Fatih Aydın ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kendilerine her türlü desteğe hazır olduklarını iletti.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 09:46
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