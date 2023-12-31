Maghazi Mülteci Kampı'na yönelik saldırıda Filistinli Din İşleri eski Bakanı şehit oldu!

İsrail ordusu bugün Maghazi Mülteci Kampı’na düzenlediği saldırılara bir yenisini daha eklemiş, 18 kişi hayatını kaybetmişti.

Kampta yaşamını yitiren Filistinlilerin arasında Filistin Vakıflar ve Din İşleri eski Bakanı Şeyh Yusuf Salama’nın da olduğu açıklandı.

Mescid-i Aksa vaizliği de yapan Salama’nın cenazesi Aksa Şehitleri Hastanesi’ne götürülürken, kardeşi Jamil Salama hastanede, “Maghazi Kampı bu sabah şiddetli bombardımana maruz kaldı ve Şeyh Salama’nın evi hedef alındı. Bu da kendisinin şehit olmasına ve aile üyelerinin de yaralanmasına neden oldu” dedi.

Gözyaşları içinde konuşmasına devam eden Jamil Salama, “Şeyh Yusuf Filistin’in ilmi bir şahsiyeti, Arap ve İslam ulusunun bir figürüdür. O Filistin’in en önemli alimlerinden ve şeyhlerinden biridir. Daha önce Mescid-i Aksa’nın vaizliğinin yanı sıra bakanlık görevini de yürütmüştür. Kudüs’teki Yüksek İslam Konseyi’nin sekreteri ve Büyük Maghazi Camii’nin de kurucusudur” şeklinde konuştu.

Jamil Salama ayrıca, Şeyh Salama’nın evini terk etmeyi reddederek, ailesi ve halkıyla birlikte kaldığını ifade etti.

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