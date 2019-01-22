Mağduriyetin giderilmesi için AK Parti harekete geçti... Feminist ve eşcinseller rahatsız oldu!
Erken yaşta severek ve isteyerek yapılan evliliğin, İslam’ın izin verdiği halde kanunen suç bulunması ve “cinsel istismar” olarak değerlendirmesi birçok mağduriyet doğuruyor. Bu mağduriyetlerin giderilmesi için AK Parti’nin düğmeye basması, feminist ve eşcinsel gruplarda hazımsızlığa neden oldu.22 Ocak 2019 Salı 13:47
yeniakit.com.tr Erken yaşta severek, isteyerek evlenen çiftlerin ceza alması ve kanunen “çocuk istismarcısı” olarak yargılanması büyük mağduriyetlere neden oluyor. Sürekli gündeme getirdiğimiz bu mağduriyetlerin giderilmesi için AK Parti düğmeye bastı. Büyük çoğunluğunu Roman vatandaşların oluşturduğu ‘erken yaştaevlilik’ mağdurlarına bir seferliğine af getirilmesini sağlayan düzenlemenin, Meclis'te yeniden gündeme geleceği öğrenildi. Bu durum, aile düşmanı feminist ve eşcinsel grupları rahatsız etti. Birçoğu Batı’dan fonlanan ve Türkiye’de faaliyet yürüten bu feminist ve eşcinsel gruplar ortak açıklama yaparak söz konusu mağduriyetten “istismar” olarak bahsedip, içlerindeki nefreti kustular.
“Tecavüzü, erken ve zorla evlilikleri ve çocuk istismarını meşrulaştıracak hiçbir yasal değişikliği kabul etmiyoruz!” diyen gruplar şu ortak açıklamayı yaparak adeta kin kustular:
17 Kasım 2016’da TBMM genel kuruluna AKP’li milletvekilleri tarafından son dakikada getirilen çocuklara yönelik cinsel istismar faillerinin, mağdurlar ile evlendiklerinde cezadan muaf olmasını öngören önerge, önemli toplumsal tepkilere yol açmış ve geri çekilmişti. Medyaya “çocuk istismarcısına evlilik affı” başlığıyla yansıyan bazı haberlere göre konu yerel seçimler öncesi yeniden meclis gündemine taşınıyor. Af teklifinin yasalaşması durumunda cezaevinde bulunan 10.000 kişinin tahliye edileceği iddia ediliyor. Cinsel istismardan hüküm giymiş faillere af getiren bu tür düzenlemeler cinsel istismar suçlarını aklayarak, çocuk istismarını meşrulaştırmayı hedefliyor.
TCK 103 Kadın Platformu olarak 2016 yılında belirttiğimiz gibi tecavüzü, erken ve zorla evlilikleri meşrulaştıracak hiçbir yasal değişikliği kabul etmiyoruz. Yerel seçimler öncesi oy kaygısıyla 3 yıl sonra yeniden gündeme getirilen tasarıya itiraz ediyoruz.
Erken yaşta ve zorla evlendirme Ceza Kanunu’nda suç olarak düzenlenmelidir.
Türkiye’nin taraf olduğu İstanbul Sözleşmesi’nin 37. Maddesi gereği erken yaşta ve zorla evlendirmelerin suç olarak düzenlenmesi zorunludur. Sözleşme, yetişkin bir kişinin veya çocuğun evlenmeye zorlanmasının suç olarak düzenlenmesi yükümlülüğünü getirmektedir. Getirilmek istenen affın “cebir ve şiddetin olmadığı haller için geçerli” olacağı belirtilmektedir. 15 yaşın altındaki çocuğun rızası hukuken geçersiz olup; cebir, şiddet, hile olsun ya da olmasın bu yaş çocuklara yönelik işlenen cinsel istismar şikâyete bağlı olmaksızın soruşturulur ve koşulları varsa ceza davası açılır ve mahkûmiyet kararı verilir. Suçun işlenmesinden sonra mağdur ve şüpheli/sanığın evlenmesi bir cezasızlık sebebi değildir. Bu nedenle, yapılmak istenen değişiklik çocuklara yönelik cebir ve şiddeti, evlilik görüntüsü verilmiş cinsel istismarı teşvik etmektedir. Bu yaklaşım ulusal ve uluslararası yasal mevzuat bakımından yasa eliyle kız ve oğlan çocukların haklarına doğrudan bir saldırıyı ve ihlali ifade etmektedir.
Erken yaşta ve zorla evlendirme suçu, aileleri ve bu törenlere katılan kamu görevlileri de dahil herkesi kapsayacak şekilde düzenlenmelidir.
Devlet, hukuku suçun üzerini örtmek için kullanamaz!
Bu affın erken yaşta resmi olmayan birliktelik kurdukları için “eşi” cinsel istismar suçundan hapiste olan kadınların/ailelerin mağduriyetlerinin ortadan kaldırılması için gündeme getirildiği öne sürülüyor. Böyle bir af suçun üzerini örtecek, hukuk dışı olarak bir çocukla gerçekleştirilmiş bu tür “evliliklerle” çocuğa yönelik cinsel istismarın cezasız kalacağı algısı yaratarak, suçun işlenmesini teşvik edebileceği gibi, mağdurların da yasal mekanizmalara başvurusunu caydırıcı etki oluşturabilecektir. Tecavüz faili ile evlilik kavramının hukuka tekrar sokulmasının önünü açacaktır.
Kaldı ki, açıklanan 10.000 rakamının, mağduriyeti büyük göstermek ve dolayısıyla aftan tüm cinsel istismarcıların yararlanabilmesi amacıyla dayanaksız bir biçimde ortaya atıldığını düşünüyoruz. Bu nedenle siyasi iktidardan kadın ve çocuklarla ilgili gerçek ve net rakamları açıklamasını talep ediyoruz.
Devlet, varsa mevcut mağduriyetleri, hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı kalarak sosyal devlet politikaları ile telafi etmelidir. Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi’nin 14. maddesi gereği, devlet, mağdurların kısa ve uzun vadede fiziksel ve psiko-sosyal iyileşmelerine yardımcı olmak üzere gerekli yasal veya diğer tedbirleri almalıdır. Failleri cezasız bırakmak yerine etkin bir soruşturma, kovuşturma yapmalı ve asıl suçtan zarar görenin yanında olmalıdır. Devlet bu türden mağduriyetleri gidermek istiyorsa, öncelikle mevcut yasaları yeni hak ihlalleri yaratacak şekilde değil doğru ve etkin biçimde uygulamalıdır.
Çocuk istismarının affının ve tecavüz faili ile evliliğin tekrar gündeme getirilmesi, başta kadınlar olmak üzere toplumda da büyük bir infial yaratmıştır. Bu nedenle, başta siyasi iktidar olmak üzere, TBMM’deki tüm partilerin yetkili organlarından, böyle bir girişimi tekrar Türkiye’nin gündemine getirmeyeceklerine dair acilen bağlayıcı bir açıklama yapmalarını bekliyoruz.
TCK 103 KADIN PLATFORMU
1.Adalar Vakfı Kadın Çalışma Grubu
2.Adana Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi
3.Adıyaman Anadolu İş Kadınları Derneği
4.Aka-Der Kadın Faaliyeti
5.Akdam - Adana Kadın Dayanışma Merkezi ve Sığınmaevi Derneği
6.Almanya Göçmen Kadınlar Birliği
7.Altınoluk Demokrasi Platformu Kadınları
8.Ankara Feminist Kolektif
9.Ankara Kadın Platformu
10.Antalya Feminist Kolektif
11.Antalya Kadın Danışma Merkezi ve Dayanışma Derneği
12.Antalya Kadın Platformu
13.Avrupa Kadın Lobisi Türkiye
14.Aydın Kadın Efeler Derneği
15.Ayvalık Bağımsız Kadın İnisiyatifi
16.Bağımsız Kadın Derneği Mersin
17.Bilgi Kadın
18.Bodrum Kadın Dayanışma Derneği
19.BPW Türkiye - İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Federasyonu
20.Buca Evka-1 Kadın Kültür Ve Dayanışma (Bekev)
21.CEİD – Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği
22.Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği
23.Çağdaş Hukukçular Derneği Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışma Grubu
24.Çanakkale El Emeğini Değerlendirme Ve Kadın Danışma Merkezi -Elder
25.Çiğli Evka-2 Kadın Kültür Derneği (Çekev)
26.Datça Kadın Girişimi
27.Demir Leblebi Fanzin
28.Demir Leblebi Kadın Derneği
29.Demokratik Kadın Hareketi
30.Deniz Yıldızı Kadın Dayanışma Derneği
31.Disk Kadın Komisyonu
32.Diyarbakır İş Kadınları Derneği
33.Edirne Çocuk Hakları Derneği
34.Edirne Kadın Merkezi Danışma Derneği (Ekamader)
35.Edremit Demokrasi Platformu Kadınları
36.Ege Kadın Buluşması Platformu
37.Ekmek ve Gül
38.Elektrik Mühendisleri Odası Kadın Komisyonu
39.Engelli Kadın Derneği – Enkad
40.Erktolia
41.Erzincan Katre Kadın Danışma ve Dayanışma Derneği
42.Esenyalı Kadın Dayanışma Derneği
43.Eşit Yaşam Derneği
44.EŞİTİZ - Eşitlik İzleme Kadın Grubu
45.Eşitlik Koalisyonu Kadın Grubu
46.Eşitlik ve Adalet İçin Kadın Grubu
47.Ev Eksenli Çalışan Kadınlar Çalışma Grubu
48.EVKAD Adana
49.FeminAmfi
50.Femin Art Uluslararası Kadın Sanatçılar Derneği
51.Fethiye Kadın Platformu
52.Filmmor Kadın Kooperatifi
53.FKF’li Kadınlar
54.Foça Barış Kadınları
55.GEN-DER Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Kolektifi
56.Giresun Cumhuriyet Kadınları Derneği
57.Giresun Kadın ve LGBTI Platformu
58.Göz Altında Cinsel Taciz ve Tecavüze Karşı Hukuki Yardım Bürosu
59.Göztepe Dayanışması L'animo Kadın Grubu
60.Gülsuyu Gülensu Kadın Dayanışma Evi Derneği
61.Günebakan Kadın Derneği
62.Halkevci Kadınlar
63.Hevi LGBTİ Derneği
64.IAW – International Alliance of Women
65.İHD Ankara Şube Kadın Komisyonu
66.İlerici Kadın Derneği, Antalya
67.İlerici Kadınlar Meclisi
68.İmece Ev İşçileri Sendikası
69.İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği
70.İzmir Amargi
71.İzmir Bağımsız Kadın İnisiyatifi
72.İzmir İnsan Hakları Derneği Kadın Komisyonu
73.İzmir Kadın Dayanışma Derneği
74.İzmir Kadın Kuruluşları Birliği
75.İzmir Kadın Platformu
76.Kadav - Kadınlarla Dayanışma Vakfı
77.Ka-Der - Kadın Adayları Destekleme Derneği
78.Ka-Der - Kadın Adayları Destekleme Derneği Ankara Şubesi
79.Kadın Cinayetlerine Karşı Acil Önlem Grubu
80.Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu
81.Kadın Meclisleri
82.Kadın Çalışmaları Derneği
83.Kadın Dayanışma Vakfı
84.Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi (KEİG)
85.Kadın Emeği Derneği
86.Kadın Emeği Kolektifi
87.Kadın Haklarını Koruma Derneği Genel Başkanlığı
88.Kadın Koalisyonu
89.Kadın Meclisleri
90.Kadın Özgürlük Meclisi
91.Kadın Savunma Ağı
92.Kadın Yazarlar Derneği
93.Kadının İnsan Hakları – Yeni Çözümler Derneği
94.Kagider – Türkiye Kadın Girişimciler Derneği
95.Kahdem – Kadınlara Hukuki Destek Merkezi
96.Kampüs Cadıları
97.KAOS GL Derneği
98.Kapadokya Kadın Dayanışma Derneği
99.Kapatılan VAKAD’ın Emekçileri
100.Karadeniz İlleri Kadın Platformu Trabzon Derneği
101.Karadeniz Kadın Dayanışma Derneği
102.Karya Kadın Derneği
103.Kayseri Kadın Dayanışma Derneği
104.Kazdağlı Kadınlar
105.Kazete Bağımsız Kadın Gazetesi
106.Kazeteder – Kadın Erkek Eşitliği Derneği
107.KEFA – Kadın Emeği Çalışan Feminist Araştırmacılar Grubu
108.KESK Kadın Meclisi
109.Keskesor LGBT
110.Kırkyama Kadın Dayanışması
111.Kırmızı Biber Derneği
112.Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği
113.Kocaeli Kadın Platformu
114.Koza Kadın Derneği
115.Körfez Bağımsız Kadın Dayanışması
116.Lambda İstanbul
117.Lezbiyen Biseksüel Feministler
118.Mardin Ortak Kadın ve İşbirliği Derneği
119.Menteşe Kent Konseyi Kadın Meclisi
120.Mersin 7 Renk LGBT Derneği
121.Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı
122.Mor Çetele
123.Mor Dayanışma
124.Mor Pusula
125.Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği
126.Muamma LGBTI+ Derneği
127.Muğla Emek Benim Kadın Derneği
128.Muğla Kadın Dayanışma Grubu
129.Nar Kadın Dayanışması
130.Ordu Kadını Güçlendirme Derneği
131.Özgür Genç Kadın
132.Özgür Renkler Derneği
133.Pembe Hayat LGBTT Derneği
134.Sacayak Sosyal Eşitlik Derneği
135.Samandağ Kadın Dayanışma Derneği
136.SODA – Sosyal Dayanışma Ağı
137.Sosyalist Kadın Meclisleri
138.SPOD - Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği
139.Şiddetsizlik Merkezi’nden Kadınlar
140.TJA - Tevgera Jinen Azad- Kadın Özgürlük Hareketi
141.TMMOB İstanbul Kadın Komisyonu
142.TMMOB İzmir İKK Kadın Çalışma Grubu
143.TODAP – Toplumsal Dayanışma İçin Psikologlar Derneği Kadın Komisyonu
144.Toplumcu Kadın Psikologlar
145.Trabzon Demokratik Kadın Platformu
146.TTB Kadın Hekimlik Kadın ve Sağlığı Kolu
147.Türk Kadınlar Birliği
148.Türk Kadınlar Konseyi
149.Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği
150.Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı
151.Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu
152.Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu
153.Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği
154.Uçan Süpürge
155.Uluslararası Göçmen Kadınlar Dayanışma Derneği
156.Ulusötesi Kadın Konuları Merkezi Derneği
157.Umutlu Kadınlar
158.Üniversiteli Kadın Kolektifi
159.Yaşam Evi Kadın Dayanışma Derneği
160.Yeni Demokrat Kadın
161.Yeniyol’dan Kadınlar
162.Yeryüzü Kadınları
163.Yeşil Feministler
164.Yoğurtçu Kadın Forumu
165.17+ Alevi Kadınlar
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