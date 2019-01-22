Mağduriyetin giderilmesi için AK Parti harekete geçti... Feminist ve eşcinseller rahatsız oldu!

yeniakit.com.tr Erken yaşta severek, isteyerek evlenen çiftlerin ceza alması ve kanunen “çocuk istismarcısı” olarak yargılanması büyük mağduriyetlere neden oluyor. Sürekli gündeme getirdiğimiz bu mağduriyetlerin giderilmesi için AK Parti düğmeye bastı. Büyük çoğunluğunu Roman vatandaşların oluşturduğu ‘erken yaştaevlilik’ mağdurlarına bir seferliğine af getirilmesini sağlayan düzenlemenin, Meclis'te yeniden gündeme geleceği öğrenildi. Bu durum, aile düşmanı feminist ve eşcinsel grupları rahatsız etti. Birçoğu Batı’dan fonlanan ve Türkiye’de faaliyet yürüten bu feminist ve eşcinsel gruplar ortak açıklama yaparak söz konusu mağduriyetten “istismar” olarak bahsedip, içlerindeki nefreti kustular.

“Tecavüzü, erken ve zorla evlilikleri ve çocuk istismarını meşrulaştıracak hiçbir yasal değişikliği kabul etmiyoruz!” diyen gruplar şu ortak açıklamayı yaparak adeta kin kustular:

17 Kasım 2016’da TBMM genel kuruluna AKP’li milletvekilleri tarafından son dakikada getirilen çocuklara yönelik cinsel istismar faillerinin, mağdurlar ile evlendiklerinde cezadan muaf olmasını öngören önerge, önemli toplumsal tepkilere yol açmış ve geri çekilmişti. Medyaya “çocuk istismarcısına evlilik affı” başlığıyla yansıyan bazı haberlere göre konu yerel seçimler öncesi yeniden meclis gündemine taşınıyor. Af teklifinin yasalaşması durumunda cezaevinde bulunan 10.000 kişinin tahliye edileceği iddia ediliyor. Cinsel istismardan hüküm giymiş faillere af getiren bu tür düzenlemeler cinsel istismar suçlarını aklayarak, çocuk istismarını meşrulaştırmayı hedefliyor.

TCK 103 Kadın Platformu olarak 2016 yılında belirttiğimiz gibi tecavüzü, erken ve zorla evlilikleri meşrulaştıracak hiçbir yasal değişikliği kabul etmiyoruz. Yerel seçimler öncesi oy kaygısıyla 3 yıl sonra yeniden gündeme getirilen tasarıya itiraz ediyoruz.

Erken yaşta ve zorla evlendirme Ceza Kanunu’nda suç olarak düzenlenmelidir.

Türkiye’nin taraf olduğu İstanbul Sözleşmesi’nin 37. Maddesi gereği erken yaşta ve zorla evlendirmelerin suç olarak düzenlenmesi zorunludur. Sözleşme, yetişkin bir kişinin veya çocuğun evlenmeye zorlanmasının suç olarak düzenlenmesi yükümlülüğünü getirmektedir. Getirilmek istenen affın “cebir ve şiddetin olmadığı haller için geçerli” olacağı belirtilmektedir. 15 yaşın altındaki çocuğun rızası hukuken geçersiz olup; cebir, şiddet, hile olsun ya da olmasın bu yaş çocuklara yönelik işlenen cinsel istismar şikâyete bağlı olmaksızın soruşturulur ve koşulları varsa ceza davası açılır ve mahkûmiyet kararı verilir. Suçun işlenmesinden sonra mağdur ve şüpheli/sanığın evlenmesi bir cezasızlık sebebi değildir. Bu nedenle, yapılmak istenen değişiklik çocuklara yönelik cebir ve şiddeti, evlilik görüntüsü verilmiş cinsel istismarı teşvik etmektedir. Bu yaklaşım ulusal ve uluslararası yasal mevzuat bakımından yasa eliyle kız ve oğlan çocukların haklarına doğrudan bir saldırıyı ve ihlali ifade etmektedir.

Erken yaşta ve zorla evlendirme suçu, aileleri ve bu törenlere katılan kamu görevlileri de dahil herkesi kapsayacak şekilde düzenlenmelidir.

Devlet, hukuku suçun üzerini örtmek için kullanamaz!

Bu affın erken yaşta resmi olmayan birliktelik kurdukları için “eşi” cinsel istismar suçundan hapiste olan kadınların/ailelerin mağduriyetlerinin ortadan kaldırılması için gündeme getirildiği öne sürülüyor. Böyle bir af suçun üzerini örtecek, hukuk dışı olarak bir çocukla gerçekleştirilmiş bu tür “evliliklerle” çocuğa yönelik cinsel istismarın cezasız kalacağı algısı yaratarak, suçun işlenmesini teşvik edebileceği gibi, mağdurların da yasal mekanizmalara başvurusunu caydırıcı etki oluşturabilecektir. Tecavüz faili ile evlilik kavramının hukuka tekrar sokulmasının önünü açacaktır.

Kaldı ki, açıklanan 10.000 rakamının, mağduriyeti büyük göstermek ve dolayısıyla aftan tüm cinsel istismarcıların yararlanabilmesi amacıyla dayanaksız bir biçimde ortaya atıldığını düşünüyoruz. Bu nedenle siyasi iktidardan kadın ve çocuklarla ilgili gerçek ve net rakamları açıklamasını talep ediyoruz.

Devlet, varsa mevcut mağduriyetleri, hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı kalarak sosyal devlet politikaları ile telafi etmelidir. Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi’nin 14. maddesi gereği, devlet, mağdurların kısa ve uzun vadede fiziksel ve psiko-sosyal iyileşmelerine yardımcı olmak üzere gerekli yasal veya diğer tedbirleri almalıdır. Failleri cezasız bırakmak yerine etkin bir soruşturma, kovuşturma yapmalı ve asıl suçtan zarar görenin yanında olmalıdır. Devlet bu türden mağduriyetleri gidermek istiyorsa, öncelikle mevcut yasaları yeni hak ihlalleri yaratacak şekilde değil doğru ve etkin biçimde uygulamalıdır.

Çocuk istismarının affının ve tecavüz faili ile evliliğin tekrar gündeme getirilmesi, başta kadınlar olmak üzere toplumda da büyük bir infial yaratmıştır. Bu nedenle, başta siyasi iktidar olmak üzere, TBMM’deki tüm partilerin yetkili organlarından, böyle bir girişimi tekrar Türkiye’nin gündemine getirmeyeceklerine dair acilen bağlayıcı bir açıklama yapmalarını bekliyoruz.

TCK 103 KADIN PLATFORMU

1.Adalar Vakfı Kadın Çalışma Grubu

2.Adana Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi

3.Adıyaman Anadolu İş Kadınları Derneği

4.Aka-Der Kadın Faaliyeti

5.Akdam - Adana Kadın Dayanışma Merkezi ve Sığınmaevi Derneği

6.Almanya Göçmen Kadınlar Birliği

7.Altınoluk Demokrasi Platformu Kadınları

8.Ankara Feminist Kolektif

9.Ankara Kadın Platformu

10.Antalya Feminist Kolektif

11.Antalya Kadın Danışma Merkezi ve Dayanışma Derneği

12.Antalya Kadın Platformu

13.Avrupa Kadın Lobisi Türkiye

14.Aydın Kadın Efeler Derneği

15.Ayvalık Bağımsız Kadın İnisiyatifi

16.Bağımsız Kadın Derneği Mersin

17.Bilgi Kadın

18.Bodrum Kadın Dayanışma Derneği

19.BPW Türkiye - İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Federasyonu

20.Buca Evka-1 Kadın Kültür Ve Dayanışma (Bekev)

21.CEİD – Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği

22.Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği

23.Çağdaş Hukukçular Derneği Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışma Grubu

24.Çanakkale El Emeğini Değerlendirme Ve Kadın Danışma Merkezi -Elder

25.Çiğli Evka-2 Kadın Kültür Derneği (Çekev)

26.Datça Kadın Girişimi

27.Demir Leblebi Fanzin

28.Demir Leblebi Kadın Derneği

29.Demokratik Kadın Hareketi

30.Deniz Yıldızı Kadın Dayanışma Derneği

31.Disk Kadın Komisyonu

32.Diyarbakır İş Kadınları Derneği

33.Edirne Çocuk Hakları Derneği

34.Edirne Kadın Merkezi Danışma Derneği (Ekamader)

35.Edremit Demokrasi Platformu Kadınları

36.Ege Kadın Buluşması Platformu

37.Ekmek ve Gül

38.Elektrik Mühendisleri Odası Kadın Komisyonu

39.Engelli Kadın Derneği – Enkad

40.Erktolia

41.Erzincan Katre Kadın Danışma ve Dayanışma Derneği

42.Esenyalı Kadın Dayanışma Derneği

43.Eşit Yaşam Derneği

44.EŞİTİZ - Eşitlik İzleme Kadın Grubu

45.Eşitlik Koalisyonu Kadın Grubu

46.Eşitlik ve Adalet İçin Kadın Grubu

47.Ev Eksenli Çalışan Kadınlar Çalışma Grubu

48.EVKAD Adana

49.FeminAmfi

50.Femin Art Uluslararası Kadın Sanatçılar Derneği

51.Fethiye Kadın Platformu

52.Filmmor Kadın Kooperatifi

53.FKF’li Kadınlar

54.Foça Barış Kadınları

55.GEN-DER Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Kolektifi

56.Giresun Cumhuriyet Kadınları Derneği

57.Giresun Kadın ve LGBTI Platformu

58.Göz Altında Cinsel Taciz ve Tecavüze Karşı Hukuki Yardım Bürosu

59.Göztepe Dayanışması L'animo Kadın Grubu

60.Gülsuyu Gülensu Kadın Dayanışma Evi Derneği

61.Günebakan Kadın Derneği

62.Halkevci Kadınlar

63.Hevi LGBTİ Derneği

64.IAW – International Alliance of Women

65.İHD Ankara Şube Kadın Komisyonu

66.İlerici Kadın Derneği, Antalya

67.İlerici Kadınlar Meclisi

68.İmece Ev İşçileri Sendikası

69.İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği

70.İzmir Amargi

71.İzmir Bağımsız Kadın İnisiyatifi

72.İzmir İnsan Hakları Derneği Kadın Komisyonu

73.İzmir Kadın Dayanışma Derneği

74.İzmir Kadın Kuruluşları Birliği

75.İzmir Kadın Platformu

76.Kadav - Kadınlarla Dayanışma Vakfı

77.Ka-Der - Kadın Adayları Destekleme Derneği

78.Ka-Der - Kadın Adayları Destekleme Derneği Ankara Şubesi

79.Kadın Cinayetlerine Karşı Acil Önlem Grubu

80.Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu

81.Kadın Meclisleri

82.Kadın Çalışmaları Derneği

83.Kadın Dayanışma Vakfı

84.Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi (KEİG)

85.Kadın Emeği Derneği

86.Kadın Emeği Kolektifi

87.Kadın Haklarını Koruma Derneği Genel Başkanlığı

88.Kadın Koalisyonu

89.Kadın Meclisleri

90.Kadın Özgürlük Meclisi

91.Kadın Savunma Ağı

92.Kadın Yazarlar Derneği

93.Kadının İnsan Hakları – Yeni Çözümler Derneği

94.Kagider – Türkiye Kadın Girişimciler Derneği

95.Kahdem – Kadınlara Hukuki Destek Merkezi

96.Kampüs Cadıları

97.KAOS GL Derneği

98.Kapadokya Kadın Dayanışma Derneği

99.Kapatılan VAKAD’ın Emekçileri

100.Karadeniz İlleri Kadın Platformu Trabzon Derneği

101.Karadeniz Kadın Dayanışma Derneği

102.Karya Kadın Derneği

103.Kayseri Kadın Dayanışma Derneği

104.Kazdağlı Kadınlar

105.Kazete Bağımsız Kadın Gazetesi

106.Kazeteder – Kadın Erkek Eşitliği Derneği

107.KEFA – Kadın Emeği Çalışan Feminist Araştırmacılar Grubu

108.KESK Kadın Meclisi

109.Keskesor LGBT

110.Kırkyama Kadın Dayanışması

111.Kırmızı Biber Derneği

112.Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği

113.Kocaeli Kadın Platformu

114.Koza Kadın Derneği

115.Körfez Bağımsız Kadın Dayanışması

116.Lambda İstanbul

117.Lezbiyen Biseksüel Feministler

118.Mardin Ortak Kadın ve İşbirliği Derneği

119.Menteşe Kent Konseyi Kadın Meclisi

120.Mersin 7 Renk LGBT Derneği

121.Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı

122.Mor Çetele

123.Mor Dayanışma

124.Mor Pusula

125.Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği

126.Muamma LGBTI+ Derneği

127.Muğla Emek Benim Kadın Derneği

128.Muğla Kadın Dayanışma Grubu

129.Nar Kadın Dayanışması

130.Ordu Kadını Güçlendirme Derneği

131.Özgür Genç Kadın

132.Özgür Renkler Derneği

133.Pembe Hayat LGBTT Derneği

134.Sacayak Sosyal Eşitlik Derneği

135.Samandağ Kadın Dayanışma Derneği

136.SODA – Sosyal Dayanışma Ağı

137.Sosyalist Kadın Meclisleri

138.SPOD - Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği

139.Şiddetsizlik Merkezi’nden Kadınlar

140.TJA - Tevgera Jinen Azad- Kadın Özgürlük Hareketi

141.TMMOB İstanbul Kadın Komisyonu

142.TMMOB İzmir İKK Kadın Çalışma Grubu

143.TODAP – Toplumsal Dayanışma İçin Psikologlar Derneği Kadın Komisyonu

144.Toplumcu Kadın Psikologlar

145.Trabzon Demokratik Kadın Platformu

146.TTB Kadın Hekimlik Kadın ve Sağlığı Kolu

147.Türk Kadınlar Birliği

148.Türk Kadınlar Konseyi

149.Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği

150.Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı

151.Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu

152.Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu

153.Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği

154.Uçan Süpürge

155.Uluslararası Göçmen Kadınlar Dayanışma Derneği

156.Ulusötesi Kadın Konuları Merkezi Derneği

157.Umutlu Kadınlar

158.Üniversiteli Kadın Kolektifi

159.Yaşam Evi Kadın Dayanışma Derneği

160.Yeni Demokrat Kadın

161.Yeniyol’dan Kadınlar

162.Yeryüzü Kadınları

163.Yeşil Feministler

164.Yoğurtçu Kadın Forumu

165.17+ Alevi Kadınlar