Mağdur edebiyatıyla milleti saf yerine koyuyorlar! HDP'nin pişkin "Merve Kavakcı" benzetmesine kardeşi Ravza Kavakcı Kan'dan tokat gibi cevap

FETÖ ve PKK sevici eski HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkındaki hapis cezası Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından onanmıştı. Yargıtay kararı TBMM Genel Kurulu'nda okununca milletvekilliği de düştü.

Kararın ardından 10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'den skandal bir paylaşım geldi.

Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesinin 2 Mayıs 1999'da başörtü nedeniyle TBMM'den çıkartılan Fazilet Partisi milletvekili Merve Kavakcı ile karşılaştırıldığı paylaşımda “Aktörler değişti zihniyet aynı zihniyet, tarih değişti utanç aynı utanç. Dünün mağdurları bugünün zalimlerine dönüştü. HDP, darbeci zihniyete karşı dün de bugün de mücadeleye devam ediyor” ifadeleri kullanıldı.

Başörtüsü nedeniyle hakkı gasp edilen ablası Merve Kavakcı’nın terör destekçiliğinden milletvekilliği düşürülen HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu’yla karşılaştırılmasına AK Parti Milletvekili Ravza Kavakcı Kan, tepki gösterdi.

“Bitmedi bir türlü had bildirme sevdanız!”

HDP'nin mağdur edebiyatı yaparak milleti saf yerine koyan paylaşmına ilişkin Ravza Kavakcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Merve Kavakcı’ya holiganca saldırarak 2 Mayıs 1999’da milli iradeye darbe yapıldığında hakkında mahkeme kararı YOKTU! PKK, FETÖ gibi terör örgütlerini desteklememişti! Sadece seçilerek, milli iradeyi temsilen geldiği Meclis’de hedef gösterildi. O zaman sesi çıkmayanlar şimdi ‘Merve Kavakcı’ya yapılanlar...’ diye destanlar yazıyor... 22 senedir sesi çıkmayan bazı zavallılar da ‘Bu vesile ile yine Merve Kavakcı’ya tekrar linç yapalım’ heyecanı yaşıyor... Terör seviciler birleşmiş ‘Merve Kavakcı’ diye ağlaşıyor. Bitmedi bir türlü had bildirme sevdanız!”

Terör sevici HDP'nin vekil sayısı 55'e düştü

24 Haziran seçimlerinde 67 milletvekili ile TBMM'ye giren terör sevici HDP'nin milletvekili sayısı 55'e düştü. İlk olarak HDP listesinden TBMM'ye giren milletvekilleri Erkan Baş ve Barış Atay, partileri TİP'e geçti. Milletvekili Saliha Aydeniz de Demokratik Bölgeler Partisi Genel Başkanı olarak HDP'den ayrıldı. HDP'nin diğer milletvekilleri Selçuk Mızraklı, Ayhan Bilgen ve Bedia Özgökçe 31 Mart yerel seçimlerinde belediye başkanlığına seçildi. Terör propogandası yapmak suçunu işleyen Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın vekillikleri düşürüldü. Tecavüz vakası ortaya çıkan HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik partiden ihraç edildi, Mensur Işık adlı HDP'li ise disiplin kurulu kararı ile partiden uzaklaştırıldı. İstanbul Milletvekili Ahmet Şık da terör sevici HDP'den istifa etti.