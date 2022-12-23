Magazinciler kendilerini ne sanıyor? Asgari ücretliler için aşağılık sözler

Hiçbir vasfı olmayıp lüzumsuz açıklamaları, ahlaksız fotoğrafları ve oynadığı münasebetsiz rollerle gündeme gelebilen Selen Görgüzel isimli magazin ünlüsü, bu kez asgari ücretlilere aşağılık sözler sarf etti.

Akmerkez'de basın mensuplarının sorularını cevaplayan Görgüzel, bir gazetecinin "Asgari ücretli bir çalışan ile birisiyle sevgili olur musunuz?" şeklindeki saçma sapan sorusuna daha saçma bir cevap vererek infiale neden oldu.

Asgari ücretli biriyle olamayacağını ve kendi şartlarını karşılayamayacağını belirten Görgüzel, "Benimle yaşayamaz. Komplekse girer. Erkeksi duyguları rencide olur. İyi bir yere götürmek isteyecektir ama yapamazsa gururu kırılır" dedi.

Görgüzel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kendiliğinden bir şey yapmak ister, yapamaz üzülür. O yüzden davul bile dengi dengine. Ben Amazon kadını olduğum için erkek benden her konuda güçlü olması lazım. Masaya yumruğunu koyan adam gibi adam biri olsun. Vıttırı vızzık adamlar istemiyorum hayatımda."

Reyting için her şeyi yapacak olan magazin basınının bu sorusu ve Selen Görgüzel isimli oyuncunun ahlaksızlığı, kamuoyunda büyük tepkiye neden oldu.