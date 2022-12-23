  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dünyanın konuştuğu küfür! Zaharova Zelenskiy'e fena saydırdı

Akşener, Kılıçdaroğlu'nu hem yalancı çıkardı hem de resti çekti! 'İzin alma mecburiyetim yok!'

Türkiye'de Kasım ayında kapanan şirket sayısı belli oldu

CHP’li belediye müteahhitten 200 bin dolar rüşvet alırken suçüstü yakalanmıştı! Rüşvet skandalında yeni gelişme

Altın çakıldı, uyarı geldi! Fiyatlar baskı altında…

CHP'li Özgür Özel utanmadan söyledi: Semra Güzel oylamasına ret verdik

Tarihi heyecanlandıran keşif: Bilim dünyasını sarsacak gelişmenin peşine düştüler! Nuh'un Gemisi'nin sırları ne?

Allah razı olsun Meral Akşener'den: Gündüz geceye muhtaç bana da sen lazımsın

Volkswagen'den sürpriz adım! Türkiye'ye getirme kararı aldılar

Yatırımcılar Bay Kemal’i takmadı
Yaşam Magazinciler kendilerini ne sanıyor? Asgari ücretliler için aşağılık sözler
Yaşam

Magazinciler kendilerini ne sanıyor? Asgari ücretliler için aşağılık sözler

Oynadığı saçma sapan roller ve kamuoyunda tepkiye neden olan açıklamalarıyla gündeme gelen Selen Görgüzel isimli magazin ünlüsü, bu kez asgari ücretlilere aşağılık sözler sarf etti.

Yeniakit Publisher
2022-12-23 16:01:00 -
Magazinciler kendilerini ne sanıyor? Asgari ücretliler için aşağılık sözler

Hiçbir vasfı olmayıp lüzumsuz açıklamaları, ahlaksız fotoğrafları ve oynadığı münasebetsiz rollerle gündeme gelebilen Selen Görgüzel isimli magazin ünlüsü, bu kez asgari ücretlilere aşağılık sözler sarf etti.

Akmerkez'de basın mensuplarının sorularını cevaplayan Görgüzel, bir gazetecinin "Asgari ücretli bir çalışan ile birisiyle sevgili olur musunuz?" şeklindeki saçma sapan sorusuna daha saçma bir cevap vererek infiale neden oldu.

Asgari ücretli biriyle olamayacağını ve kendi şartlarını karşılayamayacağını belirten Görgüzel, "Benimle yaşayamaz. Komplekse girer. Erkeksi duyguları rencide olur. İyi bir yere götürmek isteyecektir ama yapamazsa gururu kırılır" dedi.

Görgüzel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kendiliğinden bir şey yapmak ister, yapamaz üzülür. O yüzden davul bile dengi dengine. Ben Amazon kadını olduğum için erkek benden her konuda güçlü olması lazım. Masaya yumruğunu koyan adam gibi adam biri olsun. Vıttırı vızzık adamlar istemiyorum hayatımda."

Reyting için her şeyi yapacak olan magazin basınının bu sorusu ve Selen Görgüzel isimli oyuncunun ahlaksızlığı, kamuoyunda büyük tepkiye neden oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23