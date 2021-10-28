  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Magazin dünyasındaki iğrençlikler bitmiyor! Bu kez Arzu Yanardağ itiraf etti
Medya

Magazin dünyasındaki iğrençlikler bitmiyor! Bu kez Arzu Yanardağ itiraf etti

Kokuşmuş gagazin dünyasında yaşanan iğrençliklere her gün bir yenisi daha ekleniyor. Bu kez Arzu Yanardağ, katıldığı bir etkinlikte uğradığı tacizi itiraf etti. Üstüne bir de piyasadan silinmemek için sustuğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-10-28 22:11:00 -
Magazin dünyasındaki iğrençlikler bitmiyor! Bu kez Arzu Yanardağ itiraf etti

44 yaşındaki Arzu Yanardağ, magazin dünyasında yaşanan kokuşmuşluğu gözler önüne bir kez daha serdi.

Topluma ahlaksızlık pompalayan magazin dünyasından Arzu Yanardağ, “Kadın olmak sadece sinema sektöründe değil, bütün sektörlerde hatta dünyanın her yerinde çok zor.” diyerek, geçmişte başına gelenleri anlattı.

Piyasadan silinmemek için susmuş

Yanardağ, “Ben de çok uzun yıllardır bu camianın içerisindeyim. Türlü türlü mobbinge, tacize, hatta ahlaksız teklife de uğradım. Bunlar tabii ki çok sevimsiz, hiçbir insanın başına gelmemesi gereken şeyler. Ama ben şimdi gençlerden gerçekten çok umutluyum. Bana ümit veriyorsunuz. Çünkü benim gençliğim zamanında bunları ortaya atmaya, paylaşmaya, birileriyle konuşmaya çok korkardık. Piyasadan silinme korkusu vardı." diyerek yaşananları itiraf etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Nebi

Bu tür haberlere izin veren Akit yönetmeni: sen bilmez misin ki "Batılın tasviri saf zihinleri idlal eder" derler? Bu tür haberleri mütedeyyin insanlara okutarak onlara ne kazandıracaksınız? Masa başında oturup bataklığa ışık tutacağınıza araştırmaya dayalı gazetecilik haberleri yapın.
  • Yanıtla

SUZAN

YANİ DEMEK İSTEDİĞİ ACIKÇA ŞU!!!! PİYASADAN SİLİNMEMEK ADINA HER TÜRLÜ TACİZE EVET DEDİM,SUSTUM.SEBEP ....PIYADAN SİLİNMEMEK,ARTIST OLMAK;)))) 
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Etten sonra limon, tatlıdan sonra sirke tüketirseniz...
Sağlık

Etten sonra limon, tatlıdan sonra sirke tüketirseniz...

Pasta Şefi Didar Yanar, etten ve tatlıdan sonra sirke ve limon tüketmenin büyük bir öneme sahip olduğunu kaydetti.
Altın uyarısı gündem olan Ramazan Kurtoğlu bu kez üstüne basa basa uyardı! Yatırım yapılacak şey...
Gündem

Altın uyarısı gündem olan Ramazan Kurtoğlu bu kez üstüne basa basa uyardı! Yatırım yapılacak şey...

Geçtiğimiz haftalarda dünyada büyük bir altın savaşının başladığını söyleyen Dr. Ramazan Kurtoğlu, Türkiye'ye operasyon yapıldığını öne sürd..
Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz kararı
Ekonomi

Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz kararı

Avrupa Merkez Bankası, faiz oranları ve Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nda değişiklik yapmadı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay