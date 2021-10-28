Magazin dünyasındaki iğrençlikler bitmiyor! Bu kez Arzu Yanardağ itiraf etti

44 yaşındaki Arzu Yanardağ, magazin dünyasında yaşanan kokuşmuşluğu gözler önüne bir kez daha serdi.

Topluma ahlaksızlık pompalayan magazin dünyasından Arzu Yanardağ, “Kadın olmak sadece sinema sektöründe değil, bütün sektörlerde hatta dünyanın her yerinde çok zor.” diyerek, geçmişte başına gelenleri anlattı.

Piyasadan silinmemek için susmuş

Yanardağ, “Ben de çok uzun yıllardır bu camianın içerisindeyim. Türlü türlü mobbinge, tacize, hatta ahlaksız teklife de uğradım. Bunlar tabii ki çok sevimsiz, hiçbir insanın başına gelmemesi gereken şeyler. Ama ben şimdi gençlerden gerçekten çok umutluyum. Bana ümit veriyorsunuz. Çünkü benim gençliğim zamanında bunları ortaya atmaya, paylaşmaya, birileriyle konuşmaya çok korkardık. Piyasadan silinme korkusu vardı." diyerek yaşananları itiraf etti.