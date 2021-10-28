Magazin dünyasındaki iğrençlikler bitmiyor! Bu kez Arzu Yanardağ itiraf etti
Kokuşmuş gagazin dünyasında yaşanan iğrençliklere her gün bir yenisi daha ekleniyor. Bu kez Arzu Yanardağ, katıldığı bir etkinlikte uğradığı tacizi itiraf etti. Üstüne bir de piyasadan silinmemek için sustuğunu söyledi.
44 yaşındaki Arzu Yanardağ, magazin dünyasında yaşanan kokuşmuşluğu gözler önüne bir kez daha serdi.
Topluma ahlaksızlık pompalayan magazin dünyasından Arzu Yanardağ, “Kadın olmak sadece sinema sektöründe değil, bütün sektörlerde hatta dünyanın her yerinde çok zor.” diyerek, geçmişte başına gelenleri anlattı.
Piyasadan silinmemek için susmuş
Yanardağ, “Ben de çok uzun yıllardır bu camianın içerisindeyim. Türlü türlü mobbinge, tacize, hatta ahlaksız teklife de uğradım. Bunlar tabii ki çok sevimsiz, hiçbir insanın başına gelmemesi gereken şeyler. Ama ben şimdi gençlerden gerçekten çok umutluyum. Bana ümit veriyorsunuz. Çünkü benim gençliğim zamanında bunları ortaya atmaya, paylaşmaya, birileriyle konuşmaya çok korkardık. Piyasadan silinme korkusu vardı." diyerek yaşananları itiraf etti.