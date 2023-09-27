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Yerel Mağazalardan cep telefonu çalan şahıslar tutuklandı
Yerel

Mağazalardan cep telefonu çalan şahıslar tutuklandı

Yeniakit Publisher
2023-09-27 23:18:00 -
Mağazalardan cep telefonu çalan şahıslar tutuklandı

Kastamonu'da girdikleri teknoloji mağazalarından cep telefonu çalan 2 şahıs polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu il merkezinde iki ayrı teknoloji mağazasına giren şahıslar, çaldıkları cep telefonları ile kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık olaylarının ardından harekete geçen Kastamonu Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, telefonları çalan şahısların M.D. ve R.Ç. olduğunu tespit etti. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonla şahıslar gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda ele geçirilen 2 adet cep telefonu mağazalara teslim edildi. Şahıslardan birinin üzerinden de 16 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından Kastamonu Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıslar tutuklandı.

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