0553 313 94 23

Mağarada lahit arayan definecilere suçüstü

Kütahya'nın Emet ilçesinde bir mağarada içinde altın olduğu iddia edilen lahdi ararken yakalanan 4 zanlı gözaltına alındı

11 Eylül 2019 Çarşamba 11:37
Mağarada lahit arayan definecilere suçüstü

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Emet ilçesinde bir mağarada içi altın dolu olduğunu iddia ettikleri lahdi arayan 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Düşecek köyü yakınında Gökbel mevkisindeki bir mağarada şüpheli kişiler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Olay yerine giden ekipler, kaçak kazı yapan M.A.A, C.Ş, S.Ç. ve C.Ö'yü gözaltına aldı.

Şüphelilerin define aramada kullandığı iki dinamit lokumu, jeneratör, kırıcı delici matkap ve dinamit patlatmak için 100 metre uzunluğunda kablo ele geçirildi. Ele geçirilen dinamitler, jandarma bomba uzmanlarınca kontrollü şekilde patlatılarak imha edildi.

Zanlıların, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 11:37
  1. Define
  2. Emet
  3. gözaltı
  4. jandarma
  5. Kaçak Kazı
  6. Kütahya
  7. şüpheli

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Süper Lig’de 4. hafta hakemleri açıklandı
    1. Süper Lig’de 4. hafta hakemleri..
    2. "2019 Birleşmiş Milletler Orta Doğu’da..
    3. Başkan Dağtekin’den Adıyaman 1954..
    4. Uluslararası Tekstil ve Moda Fuarı..
    5. Uluslararası Satranç Turnuvası başladı
    6. MİT ve TSK'den Kandil'e operasyon
    7. Tekirdağ'da bir okul müdürü ve memura..
    8. Turkcell Platinum Bosphorus Cup için..
    9. Milletvekili Aydemir: “Diyarbakır’da..
    10. Erzurum’da intihar eden doktor için..
    11. Tarihi caminin çalınan kurşunlarının..
    12. Beyoğlu’nda okul servis denetimlerinde..
    13. Japonya'da kabine revizyonu
    14. Mersin’de briç turnuvası sona erdi
    15. Dünyanın en iyileri bir kez daha..
    16. Bu hayvanların ülkeye girişi, satışı..
    17. Dr. Yönten: “Değerlere bağlı nesiller..
    18. Büyük toplantı! CHP Genel Merkez’de
    19. Aziziye’de ‘iyi ki doğdun’ projesi..
    20. Suudi Arabistan’dan İslam İşbirliği..
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak

    Günün Karikatürü

    11 Eylül 2019
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim