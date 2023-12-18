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Yerel Magandalara ders olsun! Drift yapan sürücüye 20 bin lira ceza
Yerel

Magandalara ders olsun! Drift yapan sürücüye 20 bin lira ceza

Yeniakit Publisher
2023-12-18 14:16:00 -
Magandalara ders olsun! Drift yapan sürücüye 20 bin lira ceza

İstanbul'da, drift yapan sürücüye 20 bin 778 lira para cezası uygulandı.

İstanbul'da, drift yapan sürücüye 20 bin 778 lira para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Taşkıran Caddesi Havantepe mevkiinde drift yapan ve sosyal medyada paylaşan sürücü için harekete geçti.

Drift yapan sürücüye 20 bin 342 lira ceza uygulandı.

Ayrıca sürücü E.Y. hakkında "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" maddesinden adli işlem başlatıldı. (İLKHA)

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