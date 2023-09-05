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Yerel Magandalara 61 bin 92 lira ceza
Yerel

Magandalara 61 bin 92 lira ceza

Yeniakit Publisher
2023-09-05 11:52:00 -
Magandalara 61 bin 92 lira ceza

Mersin'de drift yapan 2 sürücüye 61 bin 92 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesi'ndeki kavşakta 01 SZ 867 plakalı otomobille drift yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Polis, kimliği belirlenen sürücü A.İ'nin ehliyetine 2 ay süreyle el koydu, 20 bin 324 lira ceza uyguladı.

Yenişehir ilçesi 18. Cadde'deki kavşakta 33 AGA 331 plakalı otomobiliyle drift yapan T.D. hakkında da trafik güvenliğini tehlikeye attığı gerekçesiyle işlem başlatan polis, şüpheliye 40 bin 768 lira ceza kesti.

Sürücü belgesine el konulan şüphelinin aracı trafikten men edildi.

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