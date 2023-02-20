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Yerel Magandalar yakalandı
Yerel

Magandalar yakalandı

Sarıyer'de düğün konvoyunda ateş eden ve trafiği tehlikeye düşüren kişiler yakalandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-20 16:33:00 -
Magandalar yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri, Hacıosman Mahallesi'nde, 18 Şubat'ta, düğün konvoyunda trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü M.A. ile araçtan dışarı sarkarak havaya ateş açan yolcu E.P'yi yakalamak için harekete geçti.

Ekiplerin çalışması sonucu sürücüsü M.A. ile E.P. sivil trafik ekiplerince yakalandı.

Ekipler, sürücü M.A'ya Karayolları Trafik Kanunu kapsamında "saygısızca araç kullanmaktan" 436 lira "aracını zorunlu bir neden olmadıkça diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde veya işaretle belirtilen hız sınırının çok altında sürmekten" 436 lira idari para cezası uyguladı.

Ayrıca M.A, hakkında Türk Ceza Kanunu'nun "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak", E.P. hakkında ise "genel güvenliği kasten tehlikeye düşürmek" ile "6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçlarından adli işlem başlatıldı.

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