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Yerel Maganda kurşunu ölüme neden oldu
Yerel

Maganda kurşunu ölüme neden oldu

Yeniakit Publisher
2023-11-27 09:36:00 -
Maganda kurşunu ölüme neden oldu

İzmir'de asker eğlencesinde maganda kurşununun hedefi olan 51 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Alaşarlı Mahallesi'nde askere gidecek olan bir genç için düzenlenen eğlencede tabancayla ateş açıldı. Bu esnada bir merminin isabet ettiği 51 yaşındaki Erkan Günay, kanlar içerisinde yere yığıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edilirken sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Günay'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Talihsiz adamın cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili H.A.I. ve Ü.Ç. adlı kişiler gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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