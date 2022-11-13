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Yerel "Maganda kurşunu" isabet eden çocuk yaralandı
Yerel

"Maganda kurşunu" isabet eden çocuk yaralandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde "maganda kurşunu" isabet eden 12 yaşındaki çocuk yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-13 08:01:00 -
"Maganda kurşunu" isabet eden çocuk yaralandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde "maganda kurşunu" isabet eden 12 yaşındaki çocuk yaralandı.

Ege Mahallesi Murat Caddesi'nde babasının işlettiği kahvehane önünde oturan B.M'nin ayağına "maganda kurşunu" isabet etti.

Baba Abdullah M, yaralanan oğlunu kendi aracıyla Manisa Şehir Hastanesine götürdü.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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