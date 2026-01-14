  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Siber zorbalara şafak operasyonu! Bakan Yerlikaya duyurdu tam 126 kişi yakalandı! Almanya ve Türkiye emeklilik sistemleri karşılaştırıldı: Almanlar neden daha fazla maaş alıyor? CHP zihniyeti TALİBAN’ı solladı: Tek parti döneminin karanlık sicili Almanya hayali kabusa döndü! Sosyal medyanın gazına gelip giden gurbetçi kız bin pişman! Acun borç batağında! TV 8'i satacak mı? İran'dan BM'ye zehir zemberek mektup! Trump ve İsrail'i "masumların katili" ilan ettiler! Kerem Aktürkoğlu Silivri Cezaevi'nde! 14 Ocak 2026: Günün Âyet ve Hadisi 14 Ocak 2024: Faruk Beşer'in vefatı (İslam Hukukçusu) Artık çadır da yok: Filistinli çocuklar savunmasız
Gündem Maganda İETT şoförü İstanbul'u şok etti: Trafiği durdurup camdan kavgaya uçtu
Gündem

Maganda İETT şoförü İstanbul'u şok etti: Trafiği durdurup camdan kavgaya uçtu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İstanbul’da trafiğin en yoğun olduğu saatlerde bir İETT şoförünün, Üsküdar’da tartıştığı başka bir sürçünün üzerine camdan uçarak saldırması İstanbul'u şoke etti. Liyakatsiz kadroların elinde tel tel dökülen İETT’nin şoförünü görenler İBB yönetimine ‘Bu da maganda kadrosundan mı’ tepkisini gösterdi.

2019’daki seçimlerin ardından işbirliği yaptığı partilerin adamlarına yer açabilmek için ehil kadroları işten çıkararak İstanbul’un hafızasını sıfırlayan CHP’nin yandaş arpalığına çevirdiği İETT’de kazasız, yangınsız, kavgasız tek gün geçmediği için İstanbullu otobüslere artık son duasını ederek biner hale gelirken İstanbul'un en yoğun ilçelerinden Üsküdar'da trafikte seyir halindeki bir İETT otobüsünün şoförünün yaptıkları ‘Bu kadarına pes’ dedirtti.

Seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle İETT şoförü ile bir otomobil sürücü arasında sözlü tartışma başladı. Trafikteki diğer sürücülerin şaşkın bakışları arasında taraflar birbirine bağırmaya başladı. Trafiği durduran İETT şoförünün tepkisi görenleri şok etti.

Şoför mahallindeki yan camı açan sürücü, önce camdan dışarı sarkarak otomobil sürücüsüne bir süre bağırdı. Ardından camdan fırlayarak diğer sürücüye saldırmaya çalıştı.

GÖREVDEN EL ÇEKTİRİLDİ

Çevredeki vatandaşlar ve diğer sürücüler araya girerken, tarafların yerde boğuştuğu anlar sosyal medyada da gündem olurken İETT şoförünün hareketleri büyük tepki çekti. 

İETT'den konuyla ilgili yapılan açıklamada ise şoförün aynı gün derhal görevden el çektirildiği ve hakkında idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23