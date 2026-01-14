Maganda İETT şoförü İstanbul'u şok etti: Trafiği durdurup camdan kavgaya uçtu

2019’daki seçimlerin ardından işbirliği yaptığı partilerin adamlarına yer açabilmek için ehil kadroları işten çıkararak İstanbul’un hafızasını sıfırlayan CHP’nin yandaş arpalığına çevirdiği İETT’de kazasız, yangınsız, kavgasız tek gün geçmediği için İstanbullu otobüslere artık son duasını ederek biner hale gelirken İstanbul'un en yoğun ilçelerinden Üsküdar'da trafikte seyir halindeki bir İETT otobüsünün şoförünün yaptıkları ‘Bu kadarına pes’ dedirtti.

Seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle İETT şoförü ile bir otomobil sürücü arasında sözlü tartışma başladı. Trafikteki diğer sürücülerin şaşkın bakışları arasında taraflar birbirine bağırmaya başladı. Trafiği durduran İETT şoförünün tepkisi görenleri şok etti.

Şoför mahallindeki yan camı açan sürücü, önce camdan dışarı sarkarak otomobil sürücüsüne bir süre bağırdı. Ardından camdan fırlayarak diğer sürücüye saldırmaya çalıştı.

GÖREVDEN EL ÇEKTİRİLDİ

Çevredeki vatandaşlar ve diğer sürücüler araya girerken, tarafların yerde boğuştuğu anlar sosyal medyada da gündem olurken İETT şoförünün hareketleri büyük tepki çekti.

İETT'den konuyla ilgili yapılan açıklamada ise şoförün aynı gün derhal görevden el çektirildiği ve hakkında idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.