Onlarca kişi kıskıvrak enselendi! 12 milyarlık kara para trafiğine darbe

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının kararlı ve titizlikle yürüttüğü soruşturma kapsamında, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbari ve teknik takibi meyvesini verdi. Milyarlarca liralık haksız kazanç elde eden ve devleti zarara uğratan yasa dışı bahis şebekesine Başsavcılığın kestiği biletle ağır bir darbe indirildi.

MASAK RAPORLARININDA 12 MİLYAR 100 MİLYON TL'LİK HACİM!

Soruşturmayı derinleştiren Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla çete üyelerinin banka hesapları ve finansal hareketleri mercek altına alındı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri üzerinde yapılan incelemeler neticesinde, organize suç örgütünün yasa dışı bahis ve şans oyunları üzerinden devasa bir para trafiği oluşturduğu tespit edildi. Şüphelilerin suçtan elde ettikleri gelirleri aklamak ve vergi kaçırmak amacıyla kurdukları sistemin toplam işlem hacminin tam 12 milyar 100 Milyon TL olduğu savcılık dosyasına girdi.

ŞAFAK VAKTİ 8 İLE BASKIN

Örgütün faaliyetlerinin sonlandırılması, şüphelilerin yakalanması ve suç delillerinin karartılmadan ele geçirilmesi amacıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının operasyon talimatı üzerine 26 Haziran 2026 tarihinde sabahın ilk ışıklarıyla harekete geçildi. Savcılığın koordinesinde Ankara merkezli olmak üzere toplam 8 ilde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı şafak baskınları düzenlendi.

Başsavcılık tarafından haklarında gözaltı kararı çıkarılan 53 şüpheliden 42'si jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Adreslerinde bulunamayan firari şüphelilerin yakalanması için çemberin daraldığı ve operasyonların Başsavcılığın anlık takibinde hız kesmeden sürdüğü öğrenildi.

ÇETENİN DİJİTAL CEPHANELİĞİ ELE GEÇİRİLDİ

Örgüt üyelerinin ev ve iş yerlerinde yapılan detaylı aramalarda, yasa dışı bahis oynatmakta kullanılan adeta bir dijital cephanelik ele geçirildi. Savcılık izniyle yapılan baskınlarda el konulan materyaller şunlar:

43 adet cep telefonu, 43 adet SIM kartü 10 adet dizüstü bilgisayar, 7 adet masaüstü bilgisayar, 25 adet USB bellek, 1 adet tablet…

Ele geçirilen tüm dijital materyaller, şifrelerinin kırılması ve örgütsel bağlantılar ile yurt dışı ağlarının tam olarak çözülebilmesi amacıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının gözetiminde Siber Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından incelemeye alındı.

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