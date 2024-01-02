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Yerel Maersk'den nakliyeleri durdurma kararı!
Yerel

Maersk'den nakliyeleri durdurma kararı!

Yeniakit Publisher
2024-01-02 14:27:00 - 2024-01-02 14:40:54
Maersk'den nakliyeleri durdurma kararı!

Maersk, Yemen'de bulunan İran destekli Husi savaşçılarının ticari gemilerinden birine düzenlediği saldırının ardından Kızıldeniz'den geçen gemilerine 48 saatlik bir gecikme uyguladı.

Danimarkalı şirket, Husi savaşçılarının ticari gemilerinden birine düzenlediği saldırının ardından yaptığı açıklamada tüm mürettebat üyelerinin güvende olduğunu ancak "olayın ayrıntılarını araştırmak ve güvenlik durumunu daha ayrıntılı olarak değerlendirmek için zamana ihtiyacı olduğunu" söyledi.

Maersk yaptığı açıklamada, sonuç olarak "bölgedeki tüm geçişleri önümüzdeki 48 saat boyunca ertelemeye karar verdiğini" söyledi.

Şirket, hafta sonu saldırısının, Singapur'dan Süveyş Limanı'na giderken Maersk Hangzhou'nun Kızıldeniz'in güney girişindeki Bab el-Mandab Boğazı'nı geçmesinden sonra gerçekleştiğini söyledi.

Duraklatma, Maersk'in , bölgeyi korumak için ABD liderliğinde yeni bir askeri gücün kurulmasının ardından Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ndeki sevkiyatlara devam edeceğini söylemesinden sadece bir hafta sonra geldi.

 
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