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Maduro Putin ile görüştü! 'Ayağa kalktık ve zafer kazanacağız!'

Venezuela Devlet Başkanı Nicholas Maduro, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Görüşmede Maduro, “Gelecek daha iyi olacak. Ayağa kalktık ve zafer kazanacağız” ifadesini kullandı.

06 Aralık 2018 Perşembe 01:26
Maduro Putin ile görüştü! 'Ayağa kalktık ve zafer kazanacağız!'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’da bulunan Novo-Ogaryovo Başkanlık Sarayı’nda Venezuela Devlet Başkanı Nicholas Maduro’yu ağırladı.

Görüşmede her iki ülkenin Dışişleri Bakanları da yer aldı.

Görüşmede Putin, “Elbette güç yardımı ile durumu değiştirmeye yönelik her türlü girişimi, açık şekilde terör eylemi özelliği taşıyan her türlü eylemi kınıyoruz. Venezuela’daki durumun hala çok zor olduğunu görüyoruz. Toplumdaki karşılıklı anlayışa ulaşma çabalarınızı destekliyoruz. Geçmiş yıllarda ekonomik ilişkilerimizde gerileme söz konusu. Ancak bu olumsuzluğu tersine çevirmeyi başardık ve bu yıl ticaretimizde belli bir artış öngörüyoruz” dedi.

'Ayağa kalktık ve zafer kazanacağız'

Farklı türdeki tehdit ve saldırılara maruz kaldıklarını ancak bu sürecin kendilerine ders olduğunu aktaran Maduro, "Son yüzyıl ve daha fazla süreç boyunca bölgemize bu şekilde davranıldı. Bana öyle geliyor ki Rusya ile Venezuela arasında var olan ekonomik ilişkilere uygun, oldukça kapsamlı bir programı sağlayacak noktayı bulduk. Geleceğimiz daha iyi olacak. Ayağa kalktık ve zafer kazanacağız” şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 01:26
  1. viladimir putin
  2. Nicolas Maduro

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