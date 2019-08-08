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Maduro hükümeti Barbados'taki görüşmelere katılmayacak

Maduro hükümeti, ABD'nin Venezuela'ya uyguladığı son yaptırım ve muhalif lider Guaido'nun bu yaptırımları desteklemesi nedeniyle muhalefet ile Barbados'ta yürütülen görüşmelere katılmayacağını açıkladı.

08 Ağustos 2019 Perşembe 09:34
Maduro hükümeti Barbados'taki görüşmelere katılmayacak

Venezuela'da hükümet, muhalefet ile Barbados'ta düzenlenen görüşmelere katılmayacağını açıkladı.

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı ve hükümetin başmüzakerecisi Jorge Rodriguez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kendini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun ABD yaptırımlarını desteklemesi nedeniyle hükümetin 8-9 ağustosta Barbados'ta düzenlenen görüşmelere katılmayacağını duyurdu.

Açıklamada, "Trump yönetiminin Venezuela'ya karşı sürekli olarak uyguladığı, ekonomik, ticari ve finansal faaliyetlerimizin yasa dışı bloke edilmesini içeren ciddi, sert ve sinsi saldırılar nedeniyle Devlet Başkanı Nicolas Maduro, hükümet heyetini Barbados'a göndermeme kararı almıştır." ifadeleri yer aldı.

Guaido'nun, ABD yaptırımlarını desteklemesine de değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Venezuelalılar olarak, muhalefet heyetinin lideri Juan Guaido'nun ülkemizin egemenliğine karşı yapılan bu zararlı eylemleri kutlaması, teşvik etmesi ve desteklemesinden derin bir şekilde öfke duyduk. Bu nedenle, 8-9 Ağustos'ta düzenlenmesi planlanan görüşmelere katılmama kararı aldık." 

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 09:34
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