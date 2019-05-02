Maduro güçlerinden darbeci muhalif Leopoldo Lopez’in evine baskın Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya bağlı kuvvetler, iki darbeci muhalif liderden biri olan Leopoldo Lopez’in Karakas’taki evine baskın düzenledi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya bağlı kuvvetler, iki darbeci muhalif liderden biri olan Leopoldo Lopez’in Karakas’taki evine baskın düzenledi.

Venezuelalı darbeci muhalif lider Leopoldo Lopez’in evine, Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya bağlı Bolivarcı Ulusal İstihbarat Teşkilatı (Sebin) üyesi olarak tanımlanan güvenlik görevlileri tarafından baskın yapıldı. Lopez’in eşi Lilian Tintori, baskınından sonra yabancı basın kuruluşlarının temsilcilerini evine davet etti.

Tintori ve Lopez, siyasi sığınma talebinde bulunmamalarına rağmen, İspanya Büyükelçisi Jess Silva Fernndez’ın Karakas’taki konutunda kalıyor.

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