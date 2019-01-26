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Maduro bu kez ABD halkına seslendi!

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, katıldığı programda yaptığı konuşmada, ülkesinde darbe yapmaya çalışan ABD'nin vatandaşlarına seslendi. Maduro'nun konuşması, sosyal medya hesabından İngilizce altyazılı olarak yayınlandı.

26 Ocak 2019 Cumartesi 11:29
Maduro bu kez ABD halkına seslendi!

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 'Venezuela Adli Yıl Açılışı Programı'nda yaptığı konuşmadan bir bölümü sosyal medya hesabından paylaştı. Maduro'nun Amerikan halkına hitabını içeren video, İngilizce alt yazılı olarak Twitter hesabından yayınlandı.

"Biz ABD’den nefret etmiyoruz. Biz Amerika halkına derin bir saygı duyuyoruz" mesajı ile paylaşılan videoda Maduro şunları söyledi: "Biz ABD’den nefret etmiyoruz. Amerika halkına derin bir saygı duyuyoruz. Kültürü, insanları ve tarihi için ABD’ye derin bir saygı beslediğimizi söyleyebilirim. ABD’de harika arkadaşlarımız var. ABD’yi çok iyi biliyorum ve ben savaşlara karşı olan, dünya ile barışık olmayı isteyen, Latin Amerika’da tüm 20. yüzyılın tanıklık ettiği darbelere karşı olan ABD’ye değer vermeyi öğrendim ve biliyorum. ABD’ye derinden güveniyorum ve Amerika halkına, verdiğimiz özgürlük, demokrasi ve Venezuela’nın bağımsızlık mücadelesinde bizi desteklemeleri ve bu darbeyi reddetmeleri için bir çağrıda bulunuyorum.”

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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 11:29
  1. ABD
  2. Venezuela
  3. abd halkı
  4. maduro

YORUM YAZ

  • KamilKamil46 dk önce
    Kardeşlerim oyuna gelmeyin. Bu Mağduro komünist, bu Mağduro sosyalist! Biz müslümanlara ve osmanlı torunlarının atalarına bu moskoflar bu komünist artıkları en büyük zararı verdi. Bunları savunmak dinimizce caiz değildir. Unutmayın KİM BİR KAVME BENZEMEYE ÇALIŞIRSA, ONLARDANDIR!Eyy akit bu yorumu yayınlamazsan sende ahirette bunun vebalini alacaksın!

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